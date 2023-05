Ict Olympic School Games, premiati i vincitori del concorso scolastico nazionale - Tempostretto

La cerimonia si è svolta a S. Alessio Siculo. Hanno partecipato più di 2mila alunni in tutta Italia

S. ALESSIO – Si è svolta la cerimonia di premiazione della 2a edizione del Concorso nazionale “ICT Olympic School Games” (Giochi scolastici olimpici sulle Tic), organizzato dall’Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva. Hanno partecipato più di 2mila alunni provenienti da tutta Italia. L’evento ha l’obiettivo primario di stimolare l’interesse degli studenti nell’informatica e nella tecnologia dell’informazione. La cerimonia si è tenuta ieri nella la sede dell’Istituto promotore, il plesso “A. Gussio” di Sant’Alessio. L’evento si è svolto in presenza per una rappresentanza delle scuole vincitrici, in collegamento on line per tutti gli altri, con la dirigente scolastica, Enza Interdonato, con il collaboratore del dirigente Cristina Trimarchi e con i membri della commissione Roberta Ingoglia (animatore digitale), Mariangela Smiroldo e Natalia Villari.

Ecco gli alunni che hanno conquistato i primi posti nelle tre sezioni del Concorso:

Classi prime

1° classificato Angelini Giulia – Istituto Comprensivo “Europa Unita” Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” Arese (MI) – Lombardia- D.S. Maria Teresa Tiana

2° classificato Lombardo Francesco – Istituto Comprensivo Statale “Monteleone-Pascoli” Taurianova (RC) – Calabria– D.S. Maria Concetta Muscolino

3° classificato Todde Samuel-Istituto Comprensivo “Europa Unita” Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” Arese (MI) – Lombardia- D.S. Maria Teresa Tiana

Classi seconde

1° classificato Tasselli Giovanni – Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia – Galileo Galilei” – Pistoia – Toscana – D.S. Sarah Calzolaro

2° classificato Maniani Fatima Zaharaa – Istituto Comprensivo Statale “Monteleone-Pascoli” Taurianova (RC) – Calabria– D.S. Maria Concetta Muscolino

3° classificato De Angelo Sharon– Istituto Comprensivo Statale “Monteleone-Pascoli” Taurianova (RC) – Calabria– D.S. Maria Concetta Muscolino

Classi terze

1° classificato Lattocco Alberto– Istituto Comprensivo “Europa Unita” Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” Arese (MI) – Lombardia- D.S. Maria Teresa Tiana

2° classificato Barbera Gaetano – Istituto Comprensivo Statale “Borsellino-Ajello” Mazara Del Vallo (TP) – Sicilia- D.S. Eleonora Pipitone

3° classificato Spirito Giuseppe– Istituto Comprensivo Statale Novara di Sicilia Novara (ME) – Sicilia- D.S. Concetta Carnabuci

La dirigente scolastica Enza Interdonato ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa , senz’altro articolata e complessa nell’organizzazione e ha ringraziato la commissione per la lodevole professionalità profusa, evidenziando “come il percorso merita di avere una decisa prosecuzione per la forte valenza formativa”.