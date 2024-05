Ido Point: un punto di riferimento per l’occupazione a Savoca

Successo dopo solo due mesi per lo sportello che facilita l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

SAVOCA – Aperto da meno di due mesi, l’ido point del Comune di Savoca si sta già affermando come un punto di riferimento per l’occupazione nel territorio. Nato da un protocollo d’intesa tra il Comune, il Centro per l’Impiego di Messina e Villafranca Tirrena, la Camera di commercio di Messina e Sviluppo lavoro italia S.p.A., lo sportello offre un valido supporto per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, connettendo disoccupati e imprese attraverso una serie di servizi dedicati.

“Numerose persone si sono già rivolte a noi per ricevere assistenza nella ricerca di un’occupazione”, spiega il sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi. “Il nostro personale, guidato dalla referente Nunzia Trimarchi, offre un supporto concreto nella presentazione delle domande – aggiunge – nell’invio dei curricula e nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria, dallo Spid alle adesioni ai bandi di concorso”.

L’attività dell’Ido point si svolge sia all’interno della delegazione comunale che online, attraverso la pagina Facebook dedicata, che in un solo mese ha raggiunto quasi 400 partecipanti. Sulla pagina vengono pubblicate quotidianamente inserzioni di lavoro, aggiornamenti sulle opportunità disponibili e informazioni su bandi di concorso e corsi di formazione. “Grazie alla collaborazione con il Centro per l’Impiego di Santa Teresa di Riva”, prosegue Stracuzzi, “l’Ido point offre la possibilità di essere inseriti nella banca dati generale per una ricerca mirata dell’offerta e domanda di lavoro”.

Per maggiori informazioni, è possibile recarsi presso la sede della delegazione comunale a Rina, aperta dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì) dalle 9:00 alle 13:00, oppure consultare la pagina Facebook: IDO POINT Comune di Savoca. L’Ido point di Savoca rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa creare servizi utili e concreti per i cittadini, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contribuendo allo sviluppo del territorio.