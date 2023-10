Il 1. e 2 novembre il mercato di villaggio Aldisio si trasferisce sul viale Giostra - Tempostretto

Nelle due giornate il mercato non si svolgerà nel consueto spazio di villaggio Aldisio ma sulla carreggiata centrale del viale Giostra

Martedì e venerdì nell’area Mandalari, mercoledì e giovedì a villaggio Aldisio, sabato e domenica alla Zir. I mercati del settore non alimentare si svolgono in tre diverse aree della città in giornate fisse.

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, quindi, il mercato sarebbe in programma a villaggio Aldisio. Ma per quelle due giornate una rappresentanza degli operatori ha richiesto che il mercato si possa fare sul viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi, così come avviene a Ferragosto.

Dagli uffici comunali interessati “non sono pervenuti motivi ostativi”, così l’ordinanza sindacale numero 225 del 24 ottobre 2023 stabilisce la chiusura del mercato di villaggio Aldisio il 1. e 2 novembre 2023 e l’apertura del mercato sul viale Giostra, a partire dalla mattinata del 1. novembre e fino alle 24 del 2 novembre.