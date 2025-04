Il 25 aprile a Messina, “leggere la Resistenza ad alta voce”

Nella sede dell’associazione Arb si alterneranno poesia e brani di letteratura, filmati e testimonianze

MESSINA – 25 aprile 1945 – 25 aprile 2025. Ottantesimo anniversario. “Non ci sarà nel pomeriggio e nella serata del 25 aprile il concerto previsto dall’Anpi. Ma, grazie alla generosa disponibilità dell’associazione culturale Arb presieduta da Davide Liotta, non sarà una mezza giornata di silenzio. Dalle 17 in avanti di venerdì 25 aprile, presso lo spazio Lilla di via E. Martinez 11, prende il via una “kermesse” su come “Leggere la Resistenza”. Nella sede dell’Arb si alterneranno poesia e brani di letteratura, filmati e testimonianze”. Ad annunciarlo l’Anpi – Associazione nazionale partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Messina.

Interverranno Pietro Patti, della Cgil, Gaetano Giunta, della Fondazione di comunità, Antonella Vadalà, dell’Arb, Silvana Salandra, dell’Anpi, Orazio Grimaldi di Emergency e Nino Mantineo, della Tenda della Pace. Il microfono resterà acceso per chiunque voglia portare una testimonianza, un pensiero, una riflessione.

“Guardare al passato per proiettarci nel futuro nel segno della Costituzione”

Evidenzia l’Anpi: “Non c’era assolutamente bisogno dell’invito governativo alla “sobrietà”: l’80° anniversario della Liberazione cade in un momento di vera afflizione per credenti e non credenti, per laici e per religiosi, per aver perduto un reale amico della pace, della lotta alle diseguaglianze, della vita del pianeta e di tutti gli esseri viventi. Nel passato non tutto è definitivamente compiuto; nel passato di ottant’anni fa e in quello fino all’inizio di questa settimana ci sono potenzialità in quello che fu pensato e fatto – spesso con dolore e sacrificio, ma anche con fresca creatività – però non interamente attuato. Questo vale, ad esempio, per la Costituzione nata dalla Resistenza e dalla Liberazione. Allora nel passato, nelle storie di chi ci ha preceduto, occorre ancora una volta gettare uno sguardo profondo per tornare in possesso del nostro futuro”.

Articoli correlati