Il bar Sciarrone chiude, a Messina per quattro generazioni

Oggi l'annuncio sulla pagina Facebook del locale

“Il Bar Sciarrone saluta e ringrazia tutti i clienti e gli amici che per quattro generazioni lo hanno frequentato. Abbiamo condiviso risate, confidenze e anche momenti tristi, dai lontani tempi dello chalet, quando in via Garibaldi passavano le carrozze, agli anni d’oro della Fiera campionaria, fino agli stranianti giorni del Covid”. Questo il saluto sulla pagina Facebook del locale.

E ancora: “È stato un piacere e un onore servirvi esattamente per un secolo e, credeteci, ci abbiamo messo passione, impegno e sacrificio, e lo abbiamo fatto finché ci è stato possibile. Un ringraziamento speciale va ai nostri dipendenti, che con grande abnegazione hanno reso possibile tutto questo. Ci auguriamo che il nostro gelato alla gianduia e la nostra mezza con panna vi manchino. E che ripenserete con affetto a un certo apprendista principale sempre sorridente e ad un certo principale burbero dal cuore grande”.