Il Barcellona basket preoccupato delle condizioni del PalAlberti

Infiltrazioni d'acqua avevano fatto spostare una partita, ora le richieste all'amministrazione comunale per "soluzioni tampone in vista di un intervento radicale"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Recentemente vittoriosa al PalaTracuzzi di Messina, rimesso a nuovo dopo vari interventi e non pochi ritardi, il Barcellona basket si ritrova a temere per il proprio impianto il PalAlberti. Domenica 9 novembre, quando si sarebbe dovuta giocare la gara casalinga contro Matera, la società aveva visto la partita trasferita a San Filippo del Mela “a causa delle copiose infiltrazioni d’acqua provocate dal maltempo”.

A questo proposito una rappresentanza della società longanese ha incontrato il vice sindaco Nicola Barbera e l’Assessore allo Sport Roberto Molino per affrontare con urgenza le problematiche legate alla copertura del PalAlberti. Nel corso del confronto, i rappresentanti politici hanno garantito che nella giornata odierna sarebbe stato informato il sindaco e sarebbero state avviate le valutazioni per individuare “soluzioni tampone immediate, in vista di un intervento radicale che appare ormai urgente, inevitabile e necessario”.

La società ha investito fortemente sul progetto cestistico, chiedendo dopo la retrocessione dello scorso anno di rigiocare la serie B Interregionale, e dopo un avvio stentato si sta vedendo il lavoro di coach Cigarini e di chi si è occupato dell’area tecnica, Peppe Melone è il responsabile, una squadra con cestisti importanti per la categoria che può ambire a posizioni di vertice.

Così la società tramite la propria pagina Facebook: “Sottolineiamo l’importanza di poter contare su un impianto idoneo, sicuro e all’altezza della passione del pubblico giallorosso. Il Barcellona Basket resta in fiduciosa attesa, al fine di evitare in futuro situazioni analoghe e di concludere il campionato tra le mura del nostro impianto cittadino. Un’eventualità diversa rappresenterebbe una sconfitta per l’intera comunità”.