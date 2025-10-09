“Il cambio medico dal portale Asp? Una missione impossibile”

Ci scrive un informatico e racconta la sua .disavventura. "Dovrò fare la fila a Messina, tornando indietro di 15 anni"

MESSINA – Un lettore ci scrive per segnalare “l’impossibilità a cambiare il medico per le mie figlie tramite il portale Asp”. Ecco il suo racconto: “È innegabile che da qualche anno l’evoluzione tecnologica ci abbia permesso di effettuare diverse attività che magari prima avrebbero richiesto attese interminabili in uffici pubblici e che adesso si riescono ad effettuare con pochi clic. L’avvento dello Spid poi è stata un’autentica rivoluzione in tal senso, permettendo a tutti di compiere attività che richiedono la certificazione della propria identità in maniera sicura e veloce. Possiamo quindi pagare le tasse, il bollo, effettuare bonifici e via dicendo, senza perdere tempo. Tutto ciò però non succede quando l’attività richiesta riguarda il cambio del medico di base o del pediatra per i propri figli, perché lo scenario che si apre per gli utenti di Messina è a dir poco imbarazzante”.

Comtinua il cittadino: “Racconto la mia esperienza: la fidata pediatra che fino ad oggi ha seguito le mie due figlie ha meritatamente conquistato il traguardo della pensione. Per cui mi ritrovo a dover effettuare il cambio. Mi dicono che è possibile effettuare tale scelta sfruttando il sito dell’Asp, tramite Spid, oppure recandomi in una qualsiasi farmacia, a pagamento. Reputando l’attività da compiere un diritto basilare che deve essere garantito gratuitamente, opto per la prima soluzione. Dopo una veloce ricerca trovo il link apposito e mi autentico al sistema. Effettuo la procedura cercando, tramite il codice fiscale, mia figlia e, dopo aver scelto anche il medico, il sistema mi restituisce un errore, indicando che non trova il codice fiscale di mia figlia. Praticamene mia figlia non esiste per l’Asp. Dopo svariati tentativi, desisto e opto per il download del modulo cartaceo da mandare tramite pec e, dopo aver trovata faticosamente tale pagina, clicco sul link di download del modulo. Ma il link non reagisce al clic e il modulo non si può scaricare”.

Conclude il lettore: “Da informatico penso possa essere un problema legato al browser ma niente. Non funziona con nessun browser, sia desktop che mobile. Tutto questo mi sembra, nel 2025, assurdo se non addirittura imbarazzante. Mi toccherà recarmi di persona all’Asp, fare la fila per ritirare il modulo, compilarlo e rifare la fila per la consegna, perdendo di sicuro qualche ora e ritrovandomi catapultato magicamente indietro di almeno 15 anni”.

Abbiamo segnalato all’Asp, con l’augurio che si tratti di un problema temporaneo e risolvibile.