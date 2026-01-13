Ponte sullo Stretto, “nel dl commissari le risposte alla Corte dei conti”

Il ministro Salvini e l'ad Ciucci annunciano che "nel decreto legge ci saranno le ottemperanze a tutte le richieste della magistratura contabile". La battaglia politica continua

“Andiamo avanti con il ponte sullo Stretto. Nel decreto legge sui commissari ci saranno le ottemperanze a tutte le richieste della Corte dei conti che vogliamo mettere per norma”. Lo ha annunciato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture (fonte Ansa). E così alla stessa agenzia stampa si è espresso l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci: “Il dl conterrà chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione. Il tutto al fine di conformarsi alle motivazioni della magistratura contabile”.

Il ponte e il tema della mancata gara

La notizia conferma l’intenzione del governo Meloni di trovare una soluzione che non fermi l’avvio della grande opera. Un tema centrale è quello della mancata gara, come rilevato dalla Corte dei conti. Le modifiche apportate ai contratti originari risultano sostanziali, al punto da configurare le condizioni che “avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”. Tra queste modifiche, si evidenziano il cambio radicale nelle modalità di finanziamento, passato da un modello con il 60% di risorse da reperire sui mercati internazionali, senza garanzia dello Stato, a un modello finanziato integralmente su risorse pubbliche. E ancora: le novità negli indici di aggiornamento del corrispettivo del contraente generale e la riduzione della quota di prefinanziamento a carico del contraente generale, passata dal 15% proposto in gara fino a un limite del 5%.

Ne deriverebbe la necessità di una nuova competizione concorrenziale. E l’amministrazione “non ha fornito la documentazione necessaria per dimostrare che l’aggiornamento dei costi non avesse superato il limite del 50% previsto dalla stessa direttiva, al di sopra del quale una gara diventa obbligatoria”.

L’appello all’Europa per “tutelare lo Stretto”

Tiene banco pure il tema dell’Europa in relazione alla grande opera. Così il comitato No ponte Capo Peloro: “Chiediamo all’Europa di tenere gli occhi ben aperti perché il progetto del ponte è in violazione non solo delle direttive Habitat e sulla Concorrenza ma anche della Nature Restoration Law. Una misura che dal 2024 obbliga tutti i Paesi europei a non continuare a distruggere ecosistemi ma anzi a ripristinare gli habitat terrestri e marini degradati. Continua il comitato: “Ci aspettiamo pertanto che l’Unione europea legga in maniera approfondita la documentazione relativa al progetto del ponte sullo Stretto e le assurde compensazioni ambientali individuate (tra cui la sterilizzazione dei gatti delle isole minori siciliane). Lo Stretto di Messina è uno scrigno di biodiversità, un patrimonio ambientale e paesaggistico unico che va preservato nell’interesse dell’Italia, dell’Europa, del mondo”.

La battaglia politica e giuridica sul ponte continua.

