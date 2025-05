Il canottaggio siciliano riparte dal bacino Nicoletti, buone prove per Peloro e Paradiso

Il PeloroRow conquista oltre trenta medaglie, podi anche per gli equipaggio del Club Nautico Messina e Thalatta

Dopo l’insediamento del nuovo comitato regionale, ora guidato da Davide Truglio, la stagione agonistica siciliana dei canottieri siciliani è ripartita domenica 27 aprile sul lago della diga Nicoletti che si trova tra Enna e Leonforte. I rilievi del presidente di giuria Massimo Inzerillo, con il segretario del comitato Lorenzo D’Arrigo hanno preso un po’ di tempo ma il responso ha dato esito positivo con il lago in cui si è gareggiato conforme a quanto richiesto dalla federazione italiana, sulla distanza ridotta dei 1000 metri a causa della crisi idrica, che è risultato nettamente più largo del bacino di Poma, dove si gareggiava in passato.

Le premiazioni si sono svolte in diversi blocchi durante le gare coordinate dal presidente Davide Truglio e con lui si sono avvicendati il segretario del comitato Lorenzo D’Arrigo, i due vicepresidenti Daniele Zangla e Aldo Soave, mentre i consiglieri Tancredi Cama e Valentina D’Amico sono rimasti preziosissimi collaboratori della giuria e dello speaker Fabrizio Messina. Le regate erano indicative per la formazione degli equipaggi regionali che prenderanno parte al Meeting Sud di Sabaudia il 17 e 18 maggio e che saranno definiti dopo il raduno che si svolgerà il 3 maggio a Catania presso il Centro Universitario Sportivo.

Nello specifico tecnico della manifestazione Telimar, formazione di Palermo, e PeloroRow, di Messina, si sono contese il primo posto nel medagliere virtuale dove i palermitani hanno preceduto di una sola vittoria i peloritani. Quattordici le medaglie d’oro interamente societarie per il Telimar più una in equipaggio misto contro le 13 del Peloro, alle quali anche per loro si aggiunge una vittoria in equipaggio misto. Alle loro spalle, tanto lontani, gli altri circoli: terzo in questo speciale medagliere il Roggero di Lauria con 5 vittorie, seguono con 4 il Cn Paradiso e la Canottieri Palermo.

Le prove degli equipaggi messinesi

Il medagliere per numero di ori premia la Telimar, ma la messinese PeloroRow è prima per numero totale di medaglie, trentatré, con 13 ori 11 argenti e 9 bronzi. Segue il Club Nautico Paradiso con 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi, poi il Club Nautico Messina con sole due medaglie ma c’è un’oro nel quattro senza senior e un bronzo, quattro apparizioni sul podio per la Società Canottieri Thalatta ma senza ori, due argenti e due bronzi.

Guardando alle categorie. Negli Under 15 Pelororow e Telimar ha tenuto banco con 5 ori a testa. Tra i Master il Telimar vince ben 5 ori in 9 gare, contro una del Pelororow, del Roggero di Lauria e del Cus Catania in misto con la Lega Navale Italiana di Siracusa che vince anche nel doppio societario. Alcune società hanno trovato le vittorie invece solo nelle gare U17, U19 e Senior: è il caso della Canottieri Palermo con tre ori societari e uno in misto, del Paradiso con ben 4 ori, del Cus Palermo con due ori, del Messina, dell’Ortigia e della Jonica con un oro, Peloro invece fa sue sei gare societarie e un misto e il Telimar tre ori societari e uno in misto.

Buona organizzazione del comitato regionale

Dopo le operazioni iniziali il programma è stato svolto a ritmi serrati finendo anche in leggero anticipo. Grazie all’ottima collaborazione degli atleti e degli allenatori presenti e all’impegno dei collaboratori della giuria che insieme al Comitato Regionale e ai gestori dell’impianto, in primis la famiglia Sacco, hanno svolto un magnifico coordinamento per fare gareggiare nel modo migliore tutti gli atleti.

“Ringrazio tutte le società che sono venute a Nicoletti – ha commentato Davide Truglio – perché hanno dimostrato che il canottaggio è sempre quello fatto sull’acqua. Stiamo già lavorando per eliminare i piccoli problemi registrati fin dalla prossima regata di giugno, e per dare il giusto spazio anche alle gare pararowing”.

