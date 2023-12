Il cantautore Francesco Di Paola in finalissima al premio Lucio Dalla: "Un'emozione enorme" - Tempostretto

Messinese d'adozione, ha sfiorato la vittoria con la sua "Syncopathic Dream": "Soddisfatto di aver suscitato qualcosa nella giuria"

MESSINA – Nato a Marsala ma messinese d’adozione, Francesco Di Paola ha portato i colori della città in alto fino alla finalissima del premio “Lucio Dalla”, ambito riconoscimento in campo canoro intitolato a una leggenda della musica italiana. L’artista ha portato sul palco il suo brano “Syncopathic Dream”, e dopo essersi fermato in semifinale nel 2022 ha sfiorato la vittoria, ricevendo ottime recensioni dagli esperti presenti. I messinesi Giovanni Puliafito e Patrick Fisichella hanno curato gli arrangiamenti e la produzione audio.

“Per me è stato molto emozionante”

Di Paola ha raccontato: “Per me è stato molto emozionante, perché essendo un cantautore è normale fare riferimento a chi ha lasciato una grande impronta sulla musica italiana, come Lucio Dalla. Essere arrivato in finalissima non è roba da poco per me, sono davvero contento. L’anno scorso venivo da Sanremo Senior e con lo stesso brano mi sono fermato alle semifinali. Quest’anno forse sono riuscito a suscitare qualcosa in più alla giuria. Sono soddisfatto e felice”.

“I riconoscimenti sono sempre motivo per proseguire – ha continuato il cantante -. A breve termine il mio prossimo obiettivo è il nuovo EP, con altre canzoni che ho scritto. Mi dedicherò alla progettazione prima di partecipare a nuovi contest. Se nascerà qualche altra occasione voglio essere pronta a coglierla”.