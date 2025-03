Il Carnevale a Santa Lucia sopra Contesse con “Giovani generazioni future”

Domenica 2 marzo musica e spettacoli per la terza edizione. E i ragazzini della zona hanno ripulito i muri del villaggio messinese

MESSINA – Il Carnevale nel villaggio di Santa Lucia Sopra Contesse. Domenica 2 marzo, dalle 15 alle 23, musica e spettacoli. L’associazione “Giovani generazioni future” è l’organizzatrice di Carnival Village 2025, che arriva alla sua terza edizione.



Racconta la stessa associazione: “I giovani di questa associazione, che ha come presidente Salvatore Oteri, sono impegnati nel sociale. E non a caso tanti ragazzini delle scuole elementari e medie hanno appena ripulito la zona centrale del villaggio e la piazzetta della chiesa, ripitturando muri che erano pieni di disegni osceni”.

Aggiunge il presidente Oteri: “L’invito è a partecipare a questo evento che sarà molto divertente ed è organizzato da ragazzi in gamba. L’ingresso è gratuito e ci saranno sfilate di bambini in maschera, animazione, musica dal vivo e tanto altro”.

L’assocazione ringrazia il presidente della II Municipalità, Davide Siracusano, e l’ex presidente della I Municipalità Giovanni Scopelliti. “Ed è fondamentale per la riuscita di questo evento, e di quelli precedenti, l’aiuto del consigliere Salvatore Lanfranchi. Anche lui un giovane che si impegna molto per il suo villaggio d’origine. Un ringraziamento pure, per la sua costante partecipazione, al consigliere comunale Raffaele Rinaldo”.

A collaborare, sin dalle origini dell’iniziativa, l’azienda Musica Perbene, che, grazie alla sua esperienza ventennale, cura la parte musicale e artistica della manifestazione.

L’impegno di Giovani generazioni future

Per anni è stato visto come un quartiere di periferia segnato dalla delinquenza. Ma da Santa Lucia sopra Contesse è nato pure l’impegno dell’associazione “Giovani generazioni future”. Un gruppo di ragazzi, adulti, residenti del villaggio, ma anche di persone andate ad abitare in altre zone della città, che ha mantenuto con il villaggio un forte legame. E che punta sull’impegno sociale e la valorizzazione della zona.



