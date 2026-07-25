Il Messina sceglie Dramane Konaté in difesa

L'ivoriano è un difensore centrale che ha giocato in Serie B e ha realizzato una decina di gol

MESSINA – L’Acr Messina 1900 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Dramane Konaté. Classe 1994, nato in Costa d’Avorio, Konaté è un difensore centrale che nel corso della carriera ha maturato importanti esperienze nel calcio italiano, collezionando presenze in Serie B. Solidità, esperienza e personalità per il reparto arretrato giallorosso: Konaté metterà le proprie qualità al servizio del gruppo e del nuovo progetto tecnico dell’Acr Messina 1900.

La carriera di Konaté

L’ivoriano classe 1994 è un difensore centrale di piede destro. Era svincolato dopo l’ultima esperienza al Taranto e due anni fa era alla Nuova Igea Virtus. Nelle ultime stagioni tante presenze in Serie D e prima ancora in Serie C con Paganese, Casertana e Gubbio.

Una decina di anni fa le esperienze più significative in Serie B prima con l’Empoli, dove non ha collezionato presenze, e poi con la Pro Vercelli. Un difensore che comunque in carriera ha collezionato 10 reti e 3 assist fin qui in carriera.