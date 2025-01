Il caso Castelli, Basile risponde a Musolino: “La nomina è corretta”

"Si tratta di un'ipotesi speciale su base fiduciaria, secondo le indicazioni legislative", dichiara il sindaco metropolitano

MESSINA – “Ancora una volta, la senatrice Musolino dimostra la voglia di protagonismo che la porta a voler attaccare a tutti i costi ogni iniziativa intrapresa dall’amministrazione Basile, anche quando le sue

argomentazioni risultano del tutto infondate. Il contratto al centro delle sue contestazioni è stato redatto conformemente alla legge 7/1992, normativa attualmente in vigore, che consente di affidare a una persona con comprovate competenze il ruolo di esperto, come confermato dal curriculum di Laura Castelli, che tra le varie esperienze annovera l’incarico di vice ministro all’economia ricoperto in 3 governi diversi”. Federico Basile non ci sta e difende la scelta di nominare Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, come consulente, e non più capo di gabinetto, della Città metropolitana.

Basile: “Musolino evita il confronto con me”

Continua il sindaco: “Di seguito spiego alla senatrice come stanno le cose, e ancora una volta la invito ad un confronto serio che da mesi però rifugge. E auspico che possa superare questa spasmodica voglia di polemica. Inoltre la senatrice Musolino, nella disamina svolta, trascura il carattere di specialità della normativa sugli esperti del sindaco e del sindaco metropolitano, ribadita proprio dalla stessa deliberazione della sezione regionale della Corte dei Conti n. 71/2023, citata invece dalla senatrice a sostegno della sua errata tesi”.



Continua Basile: “La sezione di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n.71/2023 esplicita e chiarifica il carattere di specialità della normativa in materia di esperti del sindaco, rispetto a quella dei collaboratori esterni, così affermando proprio al paragrafo 3 della deliberazione: ”In materia di collaboratori esterni una disciplina peculiare è prevista dalla legge regionale del 26 agosto 1992, n. 7, che prevede la figura del cosiddetto esperto del sindaco”.

Così “la nomina di esperto prevista dall’art. 14 della legge regionale 7/1992 rappresenta un’ipotesi speciale, rispetto alle nomine di collaborazioni esterne da parte del sindaco. Cara senatrice, la contestazione risulta errata e frutto di un’evidente confusione tra le nomine di collaboratori o consulenti esterni e le nomine degli esperti del sindaco e del sindaco metropolitano che trovano una differente e specifica disciplina nell’art. 14 della legge regionale 7/1992 e 35 della legge regionale 9/1986 e sono conferiti su base fiduciaria”.

“Anche sulla retribuzione Musolino si sbaglia”

Prosegue il sindaco metropolitano: “Chiarita la distinzione voluta dal legislatore regionale tra le figure di “esperto” del sindaco e gli incarichi di “collaborazione esterna” e “consulenza”, e la correlata differente disciplina normativa, nel caso di specie, rispetto alla nomina della dottoressa Castelli si contesta l’entità della retribuzione. Si contesta che l’entità prevista nel provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico, pari al trattamento tabellare a quella di un dirigente enti locali, risulterebbe in violazione delle previsioni dell’art. 12 della L.R. 15/2015 che prevedono, tra l’altro, che i rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina. Ma abbiamo visto come la norma disciplina figure differenti.

Tra l’altro, in una attività interpretativa delle norme, una diversa lettura comporrebbe un’evidente

disparità di trattamento, sul piano economico, tra gli esperti del sindaco del Comune, cui l’art.14

attribuisce il trattamento economico pari al tabellare dei dirigenti funzioni locali, e gli esperti chiamati a

svolgere analoghe prestazioni presso i Liberi consorzi o le Città metropolitane, cui il compenso, a parità

di attività svolta, andrebbe ridotto del 50% rispetto a quello del dirigente”.

In sostanza, anche nel caso della retribuzione, Basile rivendica il carattere speciale su base fiduciaria della nomina.

