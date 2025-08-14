Il caso di Dario Costa, “il sindaco esprima a Salvini lo sgomento dei messinesi”

Il consigliere del Pd Russo interviene sulla vicenda dello studente vittima di odio sui canali social del ministro. "Intervenga Basile"

MESSINA – “Io, studente no ponte preso in giro da Salvini e dato in pasto all’odio sui social”. Sul caso dello studente Dario Costa interviene il consigliere comunale del Partito democratico Alessandro Russo. “In vista della prossima seduta di Consiglio comunale in cui solleciteremo l’amministrazione a esprimersi su questo degradante e pessimo episodio, chiedo al sindaco Basile di esprimere subito al ministro Salvini tutto il disappunto e lo sgomento della comunità messinese per il gravissimo fatto di odio e violenza che a causa dei post del ministro ha visto coinvolto il nostro concittadino Dario Costa, esposto a minacce anche di morte delle quali un ministro dovrebbe preoccuparsi, piuttosto che soprassedere”.

Continua il consigliere del Pd: “Inoltre, chiedo al sindaco Basile di ricordare al ministro Salvini che questa città esprime diverse posizioni sull’opera ponte sullo Stretto e che, pertanto, dal governo ci si aspetta il pieno rispetto delle diversità di opinioni, oltre che la difesa del diritto di tutti di esprimere la propria posizione, anche di dissenso, nei modi e nelle forme pacifiche e democratiche. Questo deve assicurare il governo. E il vicepresidente del Consiglio a questo dovrebbe tenere, piuttosto che a lasciare mano libera sui suoi post pubblici ai violenti. Infine, deve ribadire il sindaco a nome della città di Messina che la comunità messinese, al di là delle varie posizioni di merito sul ponte, si schiera a tutela del suo cittadino Dario Costa: perché qui non è in ballo un “sì” o un “no” a una grande opera, bensì la sicurezza e l’incolumità di un nostro concittadino inerme e la necessità di tutelare il diritto di avere idee differenti.

“La sproporzione delle forze in campo tra un ministro e uno studente è evidente”

Aggiunge l’esponente Dem: “Un ministro che lascia sfogo alla violenza e addita un ragazzo di ventuno anni al ludibrio pubblico non può essere accettato in una democrazia matura. Dare addosso e scatenare una canea di violenza verbale di questa natura, se si è vicepresidenti del Consiglio, è un pessimo segnale per la nostra democrazia. La sproporzione delle forze in campo, l’immenso divario di mezzi e di protezioni che intercorre tra un ministro della Repubblica e un giovane studente sono circostanze troppo grandi e serie da doversi tenere in conto. Il potere non può in alcun modo essere utilizzato come una clava per bastonare chi dissente. Dario Costa ha solo esternato il suo dissenso: in una democrazia, questo fatto è un diritto intoccabile per chiunque. E sfilare, fare cortei, partecipare ai sit.in e gridare al megafono il proprio dissenso, se fatto senza violenza, è puro esercizio di democrazia. Da tutelare, non da prendere in giro e additare alla ciurma di odiatori social”.

