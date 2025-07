Il Castanea rinuncia alla B Interregionale di basket: “Messina ha perso un’occasione”

Il fondatore Frisenda amareggiato: "Imprenditoria, amministrazione e federazione non ci hanno aiutato. Un fallimento"

MESSINA – Nelle ultime settimane la società gialloviola del Castanea Basket si è data da fare per attrarre potenziali investitori e sponsor per alleggerire il carico economico del dover sostenere la squadra in Serie B Interregionale. La formazione, lo scorso anno guidata da coach Claudio Cavalieri, e capofila, almeno per la squadra maschile, della Messina Basket Association, lo scorso anno ha chiuso ottenendo una salvezza con diversi turni di anticipo nella PlayIn Out e restando fuori amaramente dal PlayIn Gold che avrebbe portato probabilmente ai playoff.

Nelle settimana precedenti avevamo fatto il punto col fondatore Filippo Frisenda che aveva chiesto sostegno all’imprenditoria privata locale, nel mentre faceva vedere lo stato di avanzamento dei lavori al presidente del Consiglio Comunale Nello Pergolizzi che lodava la realtà che ha preso in gestione l’impianto di Ritiro. Negli ultimi giorni la notizia però che il Castanea ha rinunciato alla categoria faticosamente conquistata e poi difesa sul campo e chiesto formalmente il riposizionamento in prima categoria regionale di Serie C.

Il pensiero della società Castanea

“Una scelta ponderata – si legge sulla pagina Facebook del Castanea – frutto di valutazioni tecniche, progettuali e organizzative che verranno spiegate nelle prossime ore attraverso un’apposita nota ufficiale”. Frisenda raggiunto dai nostri microfoni sull’argomento ha aggiunto: “È una scelta dolorosissima e fatta in maniera molto sofferta. Una scelta inaspettata e forse le mie parole non sono arrivate bene nei precedenti appelli, questa serie B ce la siamo meritata sul campo, doverci rinunciare e in questo modo lo vedo come un fallimento della città, dell’indotto sportivo. Tutto lo sport è in difficoltà, l’imprenditoria non risponde, l’amministrazione ci sta a fianco ma non trova soluzioni, la federazione ha dei paletti fissi e sembra non vedere la sofferenza reale delle associazioni. L’aiuto non è arrivato e abbiamo fatto affidamento su noi stessi. Ridimensioniamo, rischiavamo di perdere tutto quello che abbiamo costruito negli anni, ci riposizioniamo in una categoria dove le economie sono più ristrette e possiamo lanciare i giovani come sempre fatto e magari faremo giocare davvero i nostri Under 19 e Under 17 in prima squadra, fortificheremo l’indotto giovanile”.