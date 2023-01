Il Castello Belvedere di Fiumedinisi sarà più facile da raggiungere - Tempostretto

Al via i lavori sul percorso di accesso programmati dal Gal Taormina-Peloritani

FIUMEDINISI. Consegnati i lavori del progetto di riqualificazione del percorso di accesso al Castello Belvedere di Fiumedinisi. La sottomisura attivata dal Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezza, in una più ampia strategia, è la 7.5 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020.

La ditta esecutrice dei lavori che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 32,50% pari a un importo offerto di 202.886,64 euro, oltre 16.183,78 mila per oneri di sicurezza per un totale complessivo di 219.070,42 oltre Iva, è la Tiesse Costruzioni Soc. Coop. incaricata dal Consorzio Stabile Agoraa Scarl. Gli interventi previsti dal progetto sono mirati a mettere in sicurezza il percorso per garantirne e migliorarne la fruizione.

Gli interventi previsti

Nello specifico, il progetto di riqualificazione del percorso di accesso prevede: la mitigazione del pericolo di caduta di massi attraverso la pulizia e il disgaggio della parete rocciosa lungo il percorso; l’eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, non solo nel sentiero ma sull’intera area interessata all’intervento: la realizzazione e rifacimento di muretti di sostegno in pietra a secco; l’allargamento del piano calpestabile del sentiero laddove necessario; la pavimentazione del sentiero con pietra a spacco locale, che riprende la stessa tipologia di posa e natura litologica della pavimentazione già presente sul posto; la manutenzione con pulitura e riassetto del sentiero, la realizzazione di staccionate con legno di castagno, la posa di segnaletica verticale ed orizzontale dal paese di Fiumedinisi, lungo il percorso di avvicinamento e nell’area stessa del Castello; l’illuminazione del sentiero, dell’area di accoglienza e del Castello; infine, la recinzione con rete metallica dell’area oggetto di intervento.

Erano presenti per la consegna dei lavori: il sindaco del Comune di Fiumedinisi. Giovanni De Luca, il direttore dei lavori, architetto Giovanni Auditore e il Rup, geometra Carmelo Salma, il presidente del CdA della ditta esecutrice Mauro Soraci con il geometra Francesco Russotti, il rresidente Domenico Ravidà e l’avvocato Roberto Garufi per il Gal. L’attività del Gruppo di Azione Locale, svolta in questi anni, ha lo scopo principale di promuovere lo sviluppo di una zona a grande valenza storica e naturalistica di interesse. “L’intervento – ha dichiarato il presidente Ravidà – se pur in piccola scala, consentirà di incrementare lo sviluppo locale sotto l’aspetto sociale, culturale ricreativo e turistico, con ricadute sullo sviluppo economico del territorio che avranno continuità nel tempo a vantaggio della salvaguardia culturale e ambientale, con benefici sociali verso le nostre comunità rurali”.

