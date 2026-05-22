Il Centro Commerciale Tremestieri festeggia il 21° anniversario con due settimane di eventi

Dal 23 maggio al 7 giugno le gallerie si animano con pacchi a sorpresa, mostre d'arte riciclata, musica pop coreana. Il gran finale il 7 giugno insieme a Martina Missy e la sua Family

MESSINA – Il 21° Anniversario del Centro Commerciale Tremestieri prende vita con un calendario di eventi pensato per sorprendere, divertire e coinvolgere tutti. Per ben due settimane, le gallerie del Centro le diventeranno il palcoscenico di curiosità, spettacoli e momenti imperdibili da vivere insieme.

Ricchissimo il programma degli appuntamenti che prevede:

23-24 maggio | Magic Box: Un’attività divertente e coinvolgente per grandi e piccoli. I visitatori potranno acquistare pacchi sigillati, tutti diversi, da scegliere seguendo solo l’istinto. Ogni partecipante vivrà l’emozione di scoprire misteriose scatole che nascondono premi, prodotti speciali e qualcosa di totalmente inaspettato.

Dal 26 maggio al 7 giugno | Mostra Vincente: Le gallerie ospiteranno un percorso artistico insolito che renderà la struttura ancora più interessante da osservare da vicino. In esposizione ci saranno le opere di Emilio Costanzo, artista palermitano, realizzate interamente con gratta e vinci di recupero reinventati attraverso colori, dettagli e composizioni tutte da scoprire.

5 giugno | KPOP Party: Dalle ore 16:00 alle 20:00 arriva uno show super energico ispirato al mondo del pop coreano. Un appuntamento pensato soprattutto per i più giovani, ricco di musica, coreografie e un’atmosfera fantasy.

7 giugno | Taglio della torta: Il gran finale delle celebrazioni vedrà la partecipazione speciale di Martina Missy e la sua Family per il tradizionale momento del dolce.