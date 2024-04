Il Circoletto dei Laghi continua a far bene nel circuito Next Gen

Successo in singolare e doppio per Mammoliti a Palermo nella categoria Under10. Tra i più grandi Lanza cede in finale a Siracusa

Continuano a crescere bene i giovani del Circoletto dei Laghi. Il circolo messinese si conferma ottima fucina di giovani talenti, ciò che certificava la classifica della Federazione è confermato dai recenti risultati nei tornei giovanili Next Gen disputati nello scorso fine settimana. Grande protagonista nel capoluogo siciliano, presso il Circolo Tennis Palermo, è stata Marta Mammoliti. La giovane cresciuta al Circoletto dei Laghi ha vinto la II tappa macroarea sud del Junior Next Gen Italia trionfando nella categoria under 10 sia in singolare che in doppio con la campana Elisanna Morelli. Tra i risultati di rilievo anche il terzo posto in singolare del tennista del Circoletto Giovanni Greco, nella stessa categoria under 10. Marta Mammoliti ha conquista il titolo nel singolare vincendo in una bella e combattuta finale contro l’atleta di casa Giorgia Peria in rimonta con il punteggio di 2-6 6-2 10-8. Nel doppio la coppia siculo-campana ha superato le avversarie Giorgia Peria e Desiree Pirrone.

Tra i tennisti del Circoletto dei Laghi che hanno partecipato al torneo nelle singole categorie c’erano anche Matteo Artemisia, Tancredi Maria Messina, Erika Fede, Julia Donato, Matilde Maddalena, Federico Lucca, Christian Giuseppe Consolo, Antonino Zumbo, Tancredi Maria Iraci, Arianna Fede, Adele Parisi, Gabriel Consolo, Lorenzo Nucita, Emanuele Fucile, Maia Artemisia, Ludovica Mammoliti e Asia Arena. Gli altri appuntamenti del Circuito Junior Next Gen – Macroarea Sud saranno i seguenti: 3ª tappa 5 – 10 agosto presso i Centri Estivi FITP (Brallo e Castel di Sangro), 4ª tappa 5 – 13 ottobre presso il Circolo Tennis Polimeni.

Lanza cede in finale a Siracusa

Nel fine settimana si è conclusa anche la seconda prova del Circuito Super Next Gen Italia under 16-18 macroarea sud al Match Ball Siracusa. Protagonista il messinese Rosario Lanza, tra gli 80 che si sono dati appuntamento sui campi in terra rossa aretusa. Lanza, che aveva incamerato in finale su Carmelo Gasparo il primo appuntamento che aveva avuto svolgimento a Reggio Calabria, questa volta si è fermato all’atto conclusivo. Sconfitto per 6-4 6-2 dal palermitano Trinceri. In semifinale anche un altro tennista della provincia di Messina, Francesco Scaffidi Mancosale del Ct Brolo.

Prossima e ultima tappa dall’8 al 16 giugno a Napoli al termine della quale verrà redatta una classifica per ogni macroarea ed il settore tecnico della Federazione Italiana Tennis e Padel assegnerà al primo classificato/a di ogni macroarea una wild card nel main draw di un torneo internazionale Itf under 18 o in Itf da 15mila in Italia ed al secondo classificato/a di ogni macroarea un invito nelle qualificazioni di un torneo internazionale Itf under 18 o in uno da 15mila in Italia.