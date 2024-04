Il Circoletto dei Laghi ribalta Palermo e si salva, il Ctv Messina vince la finale d’andata

In serie C i messinesi restituiscono al Tc3 Palermo il 5-1 dell'andata e poi si salvano al doppio di spareggio. Retrocede il Ct Brolo

Weekend intenso sui campi da tennis della provincia. Iniziando dalla serie C maschile Circoletto dei Laghi e Ct Brolo si giocavano il ritorno degli spareggi salvezza e hanno concluso la loro stagione. Entrambi i circoli l’hanno risolta al doppio decisivo solo che i primi si sono salvati, mentre purtroppo i secondi sono retrocessi in Serie D1, i brolesi infatti dopo aver vinto all’andata in casa 4-2 si sono visti restituire lo stesso parziale al ritorno e poi hanno ceduto al doppio di spareggio per 5-2.

Ancora non è terminata invece la stagione della seconda squadra maschile del Ct Vela Messina che ha raggiunto i playoff e dopo aver superato il primo turno in gara secca settimana scorsa domenica ha superato in casa per 4-2 il Tennis Proietti, prossimo appuntamento in trasferta quando proverà a non perdere anche il secondo turno qualificandosi alla final four.

Circoletto dei Laghi – Tc3 Palermo 6-1

Il match di ritorno tra il Circoletto dei Laghi e la formazione del Tc3 Palermo, valevole per la salvezza in serie C, ha visto i messinesi finalmente al completo iniziare subito forte. Dopo i primi 4 singolari e il primo doppio vinti da Ivan Romeo, Rosario Lanza, Mario Famà, Gabriele Bombara e la coppia Bombara/Lanza, arrivava l’unica battuta d’arresto con il secondo doppio, in cui la coppia Romeo/Famà cedeva agli avversari, portando di fatto, in piena ed assoluta parità il punteggio tra le due formazioni.

A questo punto, era il doppio di spareggio a decidere le sorti dell’incontro. Il capitano schierava nuovamente la coppia Bombara/Lanza che, dopo una combattutissima lotta con un set vinto a testa, superava la coppia avversaria con il punteggio di 10-5 al super tie-break, regalando alla squadra l’agognata salvezza.

Ctv Messina – Tennis Proietti 4-2

Nell’andata dello spareggio valevole per l’accesso al concentramento finale che deciderà le promosse in B2, grande prova di squadra per i velini, capitanati dal maestro Gino Visalli: vittoria portata a casa con il contributo di tutti, sostenuti da un grande pubblico, e con una menzione particolare per i maestri Francesco Caputo e Antonio Famà che hanno tolto la tuta e sono scesi in campo nei doppi.

La batteria dei singolare vedeva il punteggio sul 2-2, vittorie per Briguglio e Varsalona, quest’ultimo in rimonta, sconfitta per Ragno e Gargano. Ai doppi poi le coppie Famà/Gargano e Varsalona/Caputo avevano la meglio dei rispettivi avversari regalando il successo in questo match d’andata.

La Serie C femminile

Ultima giornata di stagione regolare per le due messinesi nel girone 2 di serie C femminile. Sconfitta e comunque salvezza per il Circoletto dei Laghi, capitan Sottile unica a vincere il proprio singolare insieme ad Aurora Morano e Azzurra Manfredi non vincono in casa di Le Roccette. Vittoria in casa, la prima della stagione, per il Ct Brolo che supera 3-1 il Montekatira B fanalino di coda. Le vittorie di Ginevra Abramo, Miriam Gullì e poi delle due insieme nel doppio mandano la formazione brolese allo spareggio salvezza si spera con un piccolo vantaggio visto che hanno terminato al quarto posto.