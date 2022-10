Il Circoletto dei Laghi riconquista l'oro al Trofeo Coni - Tempostretto

Salvatore Salanitro, Gabriele Brigandì, Alessio Bucchiarone, Giorgia Micali, Miriam Tafaro e Carolina Tafaro sono stati i protagonisti in Toscana

MESSINA – Dopo due anni di sospensione causa pandemia si è svolta VIIª edizione del Trofeo Coni, grandi protagonisti sono stati i tennisti del Circoletto dei Laghi di Torre Faro. La Toscana, più precisamente Valdichiana Senese, ha ospitato la Finale Nazionale della manifestazione multisportiva del Coni.

Hanno partecipato più di tremila ragazzi rappresentando la propria Regione divertendosi, socializzando con altri giovani che provengono da tutte le regioni d’Italia, conoscendo nuovi luoghi ed abitudini, sognando il traguardo olimpico. Un cammino esaltante quello percorso dalla squadra peloritana che ha ripetuto l’exploit ottenuto nell’ultima edizione svoltasi in Calabria nel 2019.

Il Circoletto dei Laghi sugli scudi

A rappresentare la Sicilia nella disciplina del tennis, dopo aver superato le fasi provinciali e regionali, c’era la squadra del Circoletto dei Laghi, composta da Salvatore Salanitro, Gabriele Brigandì, Alessio Bucchiarone, Giorgia Micali, Miriam Tafaro e Carolina Tafaro, seguita dalla maestra Giulia Sottile.

I tennisti messinesi hanno conquistato il più alto gradino del podio superando una dopo l’altra le regioni Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed in finale la Puglia. Davvero encomiabile il comportamento della formazione del Circoletto che è riuscita a concentrarsi e dare il meglio di sé stessa senza lasciarsi prendere dall’emozione soprattutto nei quarti di finale contro i padroni di casa della Toscana e nella finale con la Puglia, incontri vinti entrambi al doppio decisivo.

Grande soddisfazione è stata espressa dai fratelli Branca, storici dirigenti del Circolo di via Margi a Torre Faro: “Questa splendida affermazione dei nostri ragazzi è stata la ciliegina sulla torta di una stagione esaltante per il nostro circolo che ha conseguito risultati impensabili ad inizio stagione e che ha visto la crescita esponenziale di tanti giovanissimi atleti. Oltre a questi meravigliosi ragazzi, ci preme ringraziare lo staff tecnico della nostra scuola tennis che giornalmente si prodiga con tanta passione e professionalità per la formazione tecnica e mentale degli allievi”.

