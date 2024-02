Il Circoletto Teams si aggiudica la Coppa di Doppio al Master provinciale

Un evento del circuito Tpra, il Circoletto dei Laghi si è qualificato alla fase Regionale che potrà dare accesso alla successiva fase nazionale

BROLO – Il Circoletto Teams, squadra che rappresenta l’Associazione Dilettantistica Circoletto dei Laghi, ha vinto a Brolo la fase Provinciale della Coppa di Doppio 2024 del Circuito Tpra. I messinesi Giuseppe Donato, Ninni D’Andrea, Giovanni Perri e Serafino Barbaro, dopo aver superato quarti e semifinale, si sono imposti in finale sul Circolo Tennis Brolo “A” che ha ospitato la manifestazione. L’evento, è stato coordinato dai Fiduciari Fitp Carmelo Arasi, e Tpra Maurizio Costa, grazie alla grande disponibilità dei Dirigenti del Circolo Tennis Brolo con in testa il presidente Carmelo Ricciardo.

Il Circoletto Teams ha subito dedicato la vittoria del torneo alla memoria di Roberto Branca, ma i quattro tennisti saranno adesso attesi dalla fase successiva. Già in programma al Tennis e Vela per il mese di marzo il Master regionale della Coppa di Doppio Tpra. Un eventuale exploit anche in questo contesto, con almeno la finale raggiunta, permetterà di qualificarsi al Master nazionale che si terrà a Genova.

Partecipanti e vincitori

Nella settimana dal 21 al 28 gennaio sono state 13 le compagini che si sono affrontate sui campi in sintetico di via Ferrara, nel torneo di doppio maschile, doppio misto e doppio femminile. Rappresentati 9 club della provincia: Ct Vela Messina, Ct Brolo, Filari Tennis, Circoletto dei Laghi, Play Time, Montered UniMe, Tc Bauso al tabellone maschile; Ct Vela Messina, Ct Brolo e Ct Gioiosa Marea nel tabellone misto; Tc Messina e Ct Vela Messina nel tabellone femminile.

Questi i risultati degli atti conclusivi, che ricordiamo erano tre incontri di doppio. Nel doppio femminile il Tc Messina supera 2-1 il Ct Vela Messina. Nel doppio maschile il Circoletto Teams supera 2-1 il Ct Brolo “A”. Nel doppio misto il Ct Vela A’La Place supera 2-0 il Ct Gioiosa Marea.