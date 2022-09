Il Città di Sant'Agata espugna il "Valentino Mazzola" di San Cataldo - Tempostretto

I biancazzurri iniziano la stagione in Serie D con una vittoria in trasferta

SANT’AGATA DI MILITELLO – La squadra nebroidea, allenata da Vanzetto, ha iniziato il campionato di Serie D con una vittoria in rimonta sul campo della Sancataldese. Il Città di Sant’Agata è stato abile a non disunirsi dopo il gol dei locali al 22′ con Maltese, e sul finire di prima frazione ha raggiunto il pari con Vitale. Nella ripresa il sorpasso con la rete di Claudio Calafiore.

“Siamo stati bravi pazienti e maturi – ha dichiarato Vanzetto al termine della gara – nel ribaltare la gara. L’ansia e l’adrenalina era tanta, raccogliere tre punti qui a San Cataldo è una grande gioia. Abbiamo cercato di dare un’identità alla nostra squadra, i ragazzi sono consapevoli dei loro mezzi.

“È stata una partita che potevamo anche chiuderla nel secondo tempo. Visto come giocavano loro (3-5-2) abbiamo puntato a sviluppare gioco sugli esterni. Sono ancora le prime partite – conclude mister Vanzetto – ci devono dare morale e consapevolezza. In questa categoria non si lascia niente al caso. Torniamo a casa soddisfatti ma lunedì si ricomincia”.

Sancataldese – Città di Sant’Agata 1-2

La prima azione concreta del match è al 21′ con i padroni di casa che ci provano con Zerbi, il suo tiro deviato finisce alto. Dal corner successivo arriva il vantaggio locale con Maltese abile di testa ad incrociare sul palo più lontano. La replica santagatese non tarda ad arrivare e prima Calafiore impegna Dolenti a terra e poi Bonfiglio da buona posizione non trova la porta. Al 28′ ghiottissima opportunità per D’Aleo che servito da Vitale spara a lato. Il Città di Sant’Agata meriterebbe il pari che arriva al 44′ quando Squillace supera il diretto avversario e pesca al centro Vitale che senza difficoltà spinge la palla in rete.

Nella ripresa la squadra di Vanzetto sale in cattedra ed al 55′ potrebbe già passare con Calafiore che di testa per questione di centimetri non trova la porta. Tre minuti dopo gran giocata di Cicirello che dal limite scheggia il palo. Al 59′ il vantaggio sembra cosa fatta ma Bonfiglio servito da D’Aleo sbaglia un rigore in movimento. Nel corso del 74′ Garzia sfiora una clamorosa autorete con il pallone che colpisce il palo e termina sul fondo. Dal corner arriva il gol partita con Calafiore che di testa non lascia scampo a Dolenti. Tre minuti dopo il Sant’Agata potrebbe chiuderla con Squillace che da posizione vantaggiosa calcia però sul fondo. Nella parte conclusiva del tempo, i bianco azzurri gestiscono bene il vantaggio ed al triplice fischio possono festeggiare i primi 3 punti stagionali con i propri sostenitori.

Il calendario del Città di Sant’Agata

Il Città di Sant’Agata è stato inserito nel girone I, che ha cominciato in ritardo rispetto agli altri otto della massima serie dei Dilettanti di calcio. 18 squadre in tutto, tra cui anche il Catania che i biancazzurri sfideranno alla nona di campionato in trasferta il 30 ottobre. Questo il calendario completo.

Saranno almeno 4 i turni infrasettimanali per recuperare lo “svantaggio” dagli altri gironi e terminare la regular season contro il Città di Acireale il 7 maggio, trasferta per i messinesi. Pausa natalizia dal 21 dicembre all’8 gennaio. Il prossimo match del Città di Sant’Agata sarà la prima in casa contro il Real Aversa, appuntamento allo stadio Biagio Fresina il 28 settembre.

