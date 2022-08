Il Città di Taormina si presenta: Maricchiolo presidente, Alessandro ds - Tempostretto

Il Città di Taormina, squadra di calcio della riviera jonica che milita in Eccellenza, ha presentato l'organigramma della nuova stagione

TAORMINA – L’Asd Città di Taormina è lieta di annunciare l’organigramma societario completo in vista dell’imminente inizio della stagione sportivo 2022/2023. Giovanni Maricchiolo è il nuovo presidente e subentra a Mario Castorina che resta all’interno del Città di Taormina come presidente onorario. Confermati, poi, il vicepresidente Natale Mangano e l’amministratore delegato Maurizio Lo Re.

L’area tecnico-amministrativa sarà guidata dal direttore generale Giovanni Cardullo e accoglie l’ingresso all’interno del gruppo di lavoro biancazzurro del direttore sportivo Angelo Alessandro. Stimato dirigente messinese di comprovata esperienza, Alessandro in passato ha lavorato con Messina, anche nelle stagioni trascorse dalla squadra biancoscudata in Serie A, Camaro, Fondi, Arezzo, Città di Messina, Acr Messina e Football Club Messina, ricoprendo i ruoli sia di direttore sportivo che di responsabile del settore giovanile. Proprio nell’ultima annata è stato il responsabile del settore giovanile e della scuola calcio dell’Ssd Unime.

Le conferme per il Città di Taormina

Confermati, poi, Ruggero Arico come Responsabile dei rapporti internazionali, Luigi D’Alessandro in qualità di Responsabile organizzativo-amministrativo e Gaetano La Versa nel ruolo di Segretario generale. Le novità sono rappresentate anche dal Team Manager Aldo Grezzo, ex tra le altre di Jonica e Pistunina, che torna a lavorare a Taormina dopo qualche anno, e da Giuseppe Lo Presti, nuovo consulente di mercato della società biancazzurra.

Confermati, infine, il medico sociale Nicola De Blasi e l’area comunicazione: Antonio Billè nel ruolo di addetto stampa, Andrea Ipsaro Passione è il Responsabile marketing e relazioni esterne, mentre Nino Famà e la SportMe si occuperanno dell’area multimediale.

Organigramma 2022/2023

Presidente: Giovanni Maricchiolo

Presidente onorario: Mario Castorina

Vicepresidente: Natale Mangano

Amministratore delegato: Maurizio Lo Re

Area tecnico-amministrativa

Direttore generale: Giovanni Cardullo

Direttore sportivo: Angelo Alessandro

Responsabile rapporti internazionali: Ruggero Arico

Responsabile organizzativo-amministrativo: Luigi D’Alessandro

Consulente di mercato: Giuseppe Lo Presti

Team manager: Aldo Grezzo

Segretario generale: Gaetano La Versa

Medico sociale: Nicola De Blasi

Settore giovanile

Responsabili tecnico-organizzativi: Luigi D’Alessandro e Nicola Spanò

Responsabile amministrativo: Natale Mangano

Responsabile segreteria: Filippo Viscuso

Area comunicazione

Addetto stampa: Antonio Billè

Responsabile marketing e relazioni esterne: Andrea Ipsaro Passione

Area multimedia: Nino Famà e SportMe (Filippo Ciavorella e Giuseppe Contarini fotografi e videomaker)