Il club Messina Colapesce inaugura l'anno sociale nel segno della tradizione popolare - Tempostretto

Un contributo della professoressa Lucrezia Lorenzini: "I miti come strumento di conoscenza, raccontati da diversi relatori"

Dalla professoressa Lucrezia Lorenzini riceviamo e volentieri pubblichiamo un resoconto dell’inaugurazione dell’anno sociale del club Messina Colapesce. La docente è coordinatrice distrettuale dell’area progettuale.

Miti e tradizioni popolari: conoscenza e opportunità

Sulla tradizione siciliana, che conserva nella memoria storie e vitalità della trasmissione narrativa tra studi demologici e folklore, il club Messina Colapesce ha inaugurato l’Anno Sociale. Rosalia Iorio, Presidente del club, ha introdotto il service distrettuale, Miti e Tradizioni popolari: conoscenza e opportunità, secondo un tracciato integrato con le fonti orali/immateriali, materiali, musicali, iconografiche: valore positivo, fondamentale e prezioso accompagnato dalla memoria sedimentata e da una simbologia rituale.

Sul Patrimonio immateriale come leva dello sviluppo del territorio, Ignazio Caloggero, delegato distrettuale al service, ha accompagnato l’uditorio verso un nuovo paradigma della conoscenza al fine di preservare, valorizzare e rendere sostenibile un processo di sviluppo, liberando valore e sostenibilità. Le tematiche delineate da Mario Sarica, direttore del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, su “Il patrimonio materiale dei pastori-suonatori dei Peloritani”, sono state esposte nel contesto del popolo siciliano, nella sua civiltà, nei miti di teogonie tra la letteratura folklorica e la storia nelle diverse competenze quali strumenti di approccio per realizzare opportunità. Sulla organologia è intervenuto il Maestro artigiano Pietro Morabito, costruttore della “ciaramedda”, cui è seguita una esecuzione musicale

con zampogna a paro del Maestro Salvatore Vinci.

Il socio Salvatore Dolci ha donato al club una tabella ottotipica, utile per gli screening della vista. Presenti all’evento il PDG Francesco Freni Terranova, i Presidenti della III e IV Circoscrizione Anna Capillo e Antonino Cardaci, i Presidenti di zona 7, 8, 10 Maria Francesca Scilio, Carmela Lipari, Mario Salamone, il Coordinatore distrettuale Area Progettualità Lucrezia Lorenzini, Delegati del Governatore, Officers Distrettuali e di Clubs, Presidenti e Segretari di Messina Host, Taormina, Messina Ionio, Messina Peloro,

Messina Tyrrhenum, Santa Teresa di Riva, Roccalumera Quasimodo.

Ha concluso Diego Taviano, Secondo Vice Governatore, che ha rilevato la memoria sedimentata nella tradizione e la sua valenza come patrimonio di studi, come ricordo del passato, come impegno ad agire e come rimitizzazione identitaria.



Lucrezia Lorenzini