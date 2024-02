Il comitato cittadino “Salviamo l’Atletica Savoca” raccoglie le firme

Il neo comitato, da poco costituito, tra le sue iniziative ha indetto una raccolta di 1000 firme sul territorio e ha fatto richiesta per un tavolo tecnico

SAVOCA – Il Comitato è stato ufficialmente costituito il 16 di questo mese e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trappitello, qualche giorno dopo, mercoledì 21 febbraio. Il comitato cittadino denominato “Salviamo l’Atletica Savoca, Salviamo l’Atletica Leggera del Comprensorio Jonico della Val d’Agrò”, informerà la stampa e la cittadinanza circa le attività e le iniziative intraprese al fine di mantenere tutti costantemente aggiornati sui progressi.

La prima iniziativa è stata la promozione di una petizione per sostenere l’Atletica Savoca, con l’obiettivo di raggiungere 1.000 firme. “Siamo fiduciosi di poter raggiungere presto questo traguardo”, fanno sapere dal Comitato. Successivamente prosegue una nota firmata da Salvatore Distefano, presidente del comitato cittadino, “abbiamo presentato una richiesta formale per l’indizione di un tavolo tecnico al Prefetto, con la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana rappresentata dal Commissario straordinario dottor Filippo Palazzo e dall’ingegnere Infantino, del Comune di Savoca e dell’Atletica Savoca. Il documento è stato trasmesso via Pec nel pomeriggio di martedì 27 febbraio 2024”.

