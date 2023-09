Il Comune di Messina premia Donato, campione del Master Nazionale Tpra - Tempostretto

A maggio Giuseppe Donato si era imposto a Roma nel torneo nazionale, nei giorni scorsi premiato al Comune di Messina

MESSINA – Il maestro di tennis Giuseppe Donato è stato ricevuto a Palazzo Zanca per ricevere il meritato riconoscimento dopo la vittoria a Roma nel Master Nazionale Road to Rome nella categoria All Star di maggio scorso. Nella capitale, dopo aver prevalso a livello provinciale e regionale, Donato si era aggiudicato il Master di Roma e aveva prevalso a livello nazionale nel circuito amatoriale Fitp-Tpra, una manifestazione che aveva mosso più di 25mila tennisti in tutta Italia dal dicembre scorso.

A accompagnare Giuseppe Donato alla consegna del premio con cui il comune ha voluto omaggiare il campione nazionale c’era Maurizio Branca, presidente del Circoletto dei Laghi con cui l’atleta è tesserato. A consegnare la targa l’assessore allo sport del Comune di Messina Massimo Finocchiaro.

