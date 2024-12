Il concerto di Natale con l’orchestra di Giostra

Appuntamento domenica 22 dicembre con il tradizionale appuntamento al Duomo

MESSINA – Ritorna il concerto di Natale. Domenica 22 dicembre, con inizio alle 19,30, il tradizionale appuntamento, giunto alla X edizione, vede protagonista l’Orchestra Filarmonica di Giostra diretta dai maestri Giuseppe Lo Presti e Gabriele Silipigni. Ingresso libero al Duomo di Messina. Conduce la giornalista Rachele Gerace.

L’iniziativa è organizzata da Adset (Associazione dirigenti scolastici e territorio) in collaborazione con Ammi (Associazione mogli medici italiani); Scuola Empedocle – Messina; associazione culturale “Maurolico”; associazione “Annibale Maria di Francia”. E, per la prima volta, con la collaborazione del Centro formazione musica (Cfm). Il tutto nell’ambito delle manifestazioni previste dalla rassegna “Armonie dello Spirito: pellegrini di speranza”, ideata e coordinata dall’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa

Lucia del Mela con la direzione artistica di padre Giovanni Lombardo.

Nel corso della manifestazione, è previsto un momento di solidarietà, a libera e volontaria adesione, a favore dell’associazione “Salus C. D’Agostino – Onlus”, alla quale verranno devolute, totalmente, le somme liberamente offerte e raccolte.