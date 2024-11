Il concorso. 649 aspiranti vigili urbani ammessi alla prova fisica L’ELENCO

Ne rimarranno solo 100. Pubblicata la gruaduatoria dopo la preselezione a Messina

MESSINA – Passo in avanti nel concorso per assumere 100 nuovi poliziotti municipali a Messina, a tempo pieno e indeterminato. Il Comune ha provveduto a pubblicare l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova d’efficienza fisica. In 649 hanno superato la prova preselettiva.

La prova preselettiva, con mezzi informatici e piattaforme digitali, è stata sostenuta da 2785 candidati e si è svolta dal 14 al 18 ottobre.

In allegato, gli ammessi e la graduatoria. Accesso tramite codice candidatura o numero Id.

Articoli correlati