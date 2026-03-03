Messina. Carbone e Alleruzzo nuovi ingressi in Sud chiama Nord

Sosterranno la corsa elettorale di Federico Basile. De Luca: "Soddisfazione averli con noi dopo scontri e corteggiamenti"

MESSINA – Mariana Carbone e Giovanni Alleruzzo entrano in Sud chiama Nord per sostenere la corsa elettorale di Federico Basile. Sono loro le new entry presentate dallo stesso ex sindaco e da Cateno De Luca a margine della conferenza sui risultati raggiunti nello sport e negli eventi.

Basile ha spiegato: “Presentiamo due persone che nell’ambito di sport, intrattenimento ed eventi danno il loro contributo con le proprie attività produttive. Hanno scelto di scendere in campo”.

Carbone: “Con amore si può fare tanto”

Mariana Carbone ha spiegato: “Da ieri penso a cosa dire, ma la cosa più semplice è dire che sono un avvocato e ho in gestione un chiosco a Torre Faro. Ma da anni mi spendo per gli eventi al Mercato Muricello. In questi anni di eventi le mie attività hanno avuto riscontri pratici dagli eventi, con tante persone a passare da lì. Lo sviluppo che nasce da questi eventi è una rete che colpisce tutti. Al Muricello le attività sono state dure e ci sono stati anche scontri con l’amministrazione, ma spesso è così che nascono le migliori risposte. Questo sistema di spettacoli e cultura non può che far bene ai cittadini che devono essere orgogliosi della loro città. È una nuova economia che si sviluppa e permette a tanti di restare o di tornare. Io stessa ho studiato e lavorato fuori, ma ho scelto di tornare qui a casa. La città deve essere a misura d’uomo e civile. I problemi ci sono ma per amore e con amore si può fare tanto”.

Alleruzzo: “Ci metto la faccia”

Poi Alleruzzo: “Tre mesi fa mi è stato chiesto di capire se a questa città si potesse dare qualcosa di più. Io vengo da una famiglia di imprenditori e costruttori. Ho scelto dal 1986 di intraprendere una via diversa, legata a iniziative e locali. Io amo questa città e vedere tutti questi ragazzi andare via per studiare o lavorare non mi piace. Ci voglio mettere la faccia. Ricambierò giorno dopo giorno la fiducia che mi sarà data. Le idee di questa amministrazione le sposo in pieno e siamo sulla stessa onda”.

De Luca e scontri al Muricello: “Ho dovuto dire tanti no”

Dopo di loro Cateno De Luca, che non ha risparmiato frecciate: “Con Mariana ci siamo pizzicati nei rispettivi ruoli, quando mi ritrovavo a scontare le cambiali degli altri. Entravo nei posti e mi prendevo la rabbia per le questioni altrui. Allora con Basile direttore generale ci siamo chiesti se continuare solo a galleggiare o assumersi le responsabilità di dire no, salvando la città. Lì al Muricello la rabbia accumulata e il mio no hanno portato allo scontro. Ho dovuto dire molti no in quegli anni, potevo solo incidere sull’organizzazione dell’ente. Ci siamo concentrati su cosa non costava e sulla visione. Ci sono state scintille, ma abbiamo intanto sistemato e messo le carte in regola. Poi siamo arrivati a tutto il resto, ma c’è stato anche il Covid. Tutto questo ci ha donato Federico Basile”.

“Ma svelo un retroscena su Johnny (Giovanni Alleruzzo, ndr). Lo avevo corteggiato. È stato oggetto dei miei desideri ma non ha ceduto, perché intanto stava osservando gli effetti delle nostre azioni. Non se l’è sentita nel 2022 di scendere in campo. Oggi per me è una soddisfazione vedere che chi ha avuto scintille o ci ha osservato senza metterci la faccia oggi è qui con noi. Questa è la libertà di chi oggi lo fa e ci dice grazie. La più bella soddisfazione è questa. Gli imprenditori sono gli eroi della città, perché ancora producono. Il giorno in cui chi produce non si sentirà capito salterà il banco. Se gli imprenditori vanno via da Messina, e avrebbero potuto farlo perché erano senza servizi, la città crolla”, ha aggiunto De Luca.

De Luca all’attacco: “Nessuno pontifichi sui miei sacrifici”

E ancora: “Ci dicono che siamo stati bravi perché abbiamo speso un mare di soldi? Voglio invitare a qualche mezzo personaggiuccio a venire qui a convocare i giornalisti e parlare dei fondi destinati alle città prima di noi. Vediamo come sono stati spesi o persi prima di noi e come li abbiamo messi a sistema, invece, noi. C’è il Pnrr? Prendiamo tutto e mettiamolo sul tavolo. Questi soldi prima non c’erano? Se lo dicono li fanculizzo. Che vengano qui numeri alla mano senza pontificare sulle spalle della città e sui miei sacrifici. Ho chiesto a Salvo Puccio di fare una bella analisi per mettere a confronto questi numeri. Voglio sapere quanti soldi si perdevano per i servizi? Penso ai servizi sociali, alle risorse dei bilanci. Vi aspettiamo al passo, perché avete un mostro con cui confrontarvi che è Federico Basile”.