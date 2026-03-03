La giovane cantante messinese Viola Lisanti pronta a lanciare il suo primo inedito

La 16enne è reduce dall'esperienza di Casa Sanremo e Sanremo Doc. "Anime Uguali" è il suo primo brano

La giovane cantante messinese Viola Lisanti, 16 anni, è appena rientrata da Sanremo, dove ha partecipato alle attività collaterali del Festival, tra cui Casa Sanremo Live Box e Sanremo D.O.C. Si tratta di due vetrine musicali all’interno del Palafiori di Sanremo pensate per talenti emergenti, offrendo loro la possibilità di fare ascoltare la propria musica, di esibirsi e farsi notare dagli addetti al settore.

Inoltre, Viola è pronta a lanciare il suo primo inedito, “Anime uguali”. Il testo del brano, scritto dalla stessa Viola e musicato dal maestro Vincenzo Capasso, talent scout e fondatore della Vma Production, sarà distribuito da Big Stone Studio di Napoli. Viola è una performer versatile. Negli ultimi anni si è dedicata all’esperienza del musical, frequentando l’Accademia “Il Sistina” che Massimo Piparo ha aperto a Messina alcuni anni fa, come sezione staccata di quella romana, e ha già calcato i palchi di musical e spettacoli teatrali. La prossima estate sarà a Londra per la “Summer Musical e Dance” in quanto vincitrice di una borsa di studio offerta dalla Dreaming Academy of Performing Arts.