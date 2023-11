Il concorso al Comune di Messina. In vista dei 341 funzionari, l'elenco dei primi 45 - Tempostretto

Sul sito istituzionale è stato pubblicato l'elenco delle graduatorie di merito provvisorie per funzionali legali e contabili

MESSINA – La carica dei 341 funzionari al Comune di Messina. Il sindaco Basile e il dirigente generale Puccio (nella foto con la segretaria generale Carrubba) puntano molto sui nuovi arrivi per il 2024. Assunzioni che dovranno essere di nuovo (dopo il primo assenso) autorizzate dalla Cosfel, Commissione della stabilità finanziaria degli enti locali. La maggior parte delle prove sono in corso e sul sito istituzionale sono state pubblicate le graduatorie di merito provvisorie, in attesa della conferma finale, per venti funzionari legali e venticinque funzionari contabili. Tutti assunti a tempo pieno e indeterminato.

On line anche il calendario delle prove orali per gli altri profili richiesti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di procedere nel prossimo biennio per un totale di 616 assunzioni, in modo da rafforzare la struttura dirigenziale e tecnica di Palazzo Zanca. Soprattutto servono funzionari al passo con i tempi. E che rendano la macchina burocratica adeguata alle necessità di un Comune che deve così tanto risalire la china, per di più in un contesto generale in continuo cambiamento tecnologico e progettuale. Pensiamo al Pnrr ma non solo.

In programma pure, se i tempi saranno rispettati, il concorso per assumere 100 nuovi poliziotti municipali.

