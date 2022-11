Il Consiglio approva il rendiconto e Basile vede più vicino il bando assunzioni del Comune - Tempostretto

Serivrà il parere della Commissione finanziaria della stabilità finanziaria per procedere il prossimo dicembre ai primi concorsi

MESSINA – Un altro passo in avanti verso l’obiettivo del bando assunzioni, con i primi 600 posti, nel mese di dicembre. Stasera, 24 novembre, il Consiglio comunale ha approvato con 17 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 astenuti il Rendiconto di gestione 2021. Dichiara il sindaco Federico Basile: “Un ringraziamento al Consiglio che, avendo rinunciato al termine regolamentare dei 20 giorni, ha consentito la trattazione del Rendiconto prima del termine previsto, che consentirà alla Cosfel di valutare il fabbisogno triennale del personale. Con l’adozione dell’atto contabile si è fatto un ulteriore passo in avanti che, dopo il parere della Commissione finanziaria della stabilità finanziaria, consentirà al Comune di pubblicare i bandi per le nuove assunzioni”.

Il parere della Commissione sarà decisivo dato che il Comune si trova in una situazione di procedura di riequilibrio. Di recente, Basile ha dichiarato: “Sono sicuro che entro dicembre usciranno i bandi e nel 2023 potremo procedere con queste assunzioni. Le procedure saranno lunghe. Che un Comune assuma 600 persone a tempo indeterminato, dopo trent’anni, è davvero unico o raro. Sono ruoli per noi importanti, in un’ottica di riorganizzazione della macchina amministrativa”.

