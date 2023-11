Il Consiglio approva la commissione Ponte e continua il caso Croce - Tempostretto

Per i consiglieri "sarà uno spazio di confronto sulla grande opera". Ma intanto proseguono le polemiche sull'ex candidato sindaco

MESSINA – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, presenti 26 consiglieri, la costituzione della Commissione permanente della Commissione permanente “Ponte sullo Stretto di Messina e opere connesse e compensative”. Da Trischitta e Gioveni a D’Angelo e Russo, tutti d’accordo nel considerare la nuova Commissione “uno spazio nel segno del confronto in cui tutte le voci dovranno essere ascoltate”.

Si sono pure registrati di nuovo momenti di tensione tra il capogruppo di Con De Luca per Basile Pippo Trischitta, il presidente Nello Pergolizzi e il consigliere Maurizio Croce. In particolare, Pergolizzi ha parlato di “strafottenza istituzionale” e Croce è stato invitato a fornire il parere dell’avvocatura di Stato sulla sua presunta incompatibilità tra il ruolo di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico e quello di consigliere. In più, da tempo, l’ex candidato sindaco e oggi consigliere di Forza Italia è attaccato per le sue assenze.

Da parte sua, Croce ha ribadito il parere favorevole dell’Anac, mentre quello dell’avvocatura è stato richiesto al diretto interessato dal presidente del Consiglio, che ha criticato la mancata comunicazione. Per il consigliere al centro della polemica, il parere dell’avvocatura, anche nel caso di risposta affermativa sull’incompatibilità, è stato superato da quello dell’Autorità nazionale anticorruzione. Cosa che non convince, invece, Pergolizzi. E la partita non è ancora finita.

Articoli correlati