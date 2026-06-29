Il Consiglio comunale del 4 luglio, verso la presidenza di Minutoli

Sabato prossimo il debutto a Palazzo Zanca. Tra rinunce e giuramenti dei nuovi eletti a Messina. Occhi puntati sulle vicepresidenze

MESSINA – Dopo la prima riunione della Giunta Basile, questa settimana ci sarà il primo Consiglio comunale post amministrative del 24 e 25 maggio. Sabato 4 luglio il debutto a Palazzo Zanca. I lavori in aula, su convocazione del presidente uscente Nello Pergolizzi, si apriranno con i passaggi canonici: il giuramento dei consiglieri appena eletti e il controllo sui requisiti di eleggibilità e compatibilità. Poi si entrerà nel vivo con l’elezione del presidente del Consiglio e del suo vice.

Di sicuro ci saranno due rinunce: le assessore riconfermate Liana Cannata e Alessandra Calafiore lasceranno il posto di consigliere agli uscenti Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, nelle file di Sud chiama Nord. In pole position, invece, per la presidenza del Consiglio comunale l’ex assessore Massimiliano Minutoli. Da verificare pure se entrambe le vicepresidenze andranno all’area di Basile e De Luca. O se una delle due vicepresidenze sarà assegnata alle opposizioni, che ha 12 consiglieri.

Consiglieri comunali e Basile

Infine, l’ordine del giorno prevede il giuramento del sindaco Federico Basile davanti ai componenti della nuova assemblea, sancendo così l’inizio del suo mandato.

La geografia del nuovo Consiglio comunale di Messina

Il nuovo Consiglio comunale è composto da 20 rappresentanti delle liste a sostegno del sindaco Federico Basile, assegnatari del premio di maggioranza, e da 12 consiglieri espressione delle forze di minoranza.

Nella coalizione di maggioranza entrano in Consiglio i rappresentanti delle liste Sud chiama Nord, Basile Sindaco di Messina, Messina Protagonista, Federico per Messina e Amo Messina.

Per la lista Sud chiama Nord sono stati eletti: Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Liana Cannata, Antonella Feminò e Alessandra Calafiore. Al posto delle assessore Cannata e Calafiore entreranno Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà.

Per la lista Basile Sindaco di Messina entrano in Consiglio: Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone.

Per Messina Protagonista sono eletti: Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio.

Per la lista Federico per Messina risultano eletti: Mirko Cantello, Cetty Pirone e Francesco Asciutto.

Per Amo Messina entrano: Giuseppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi.

La rappresentanza di minoranza, alla quale spettano complessivamente 12 seggi, è composta dai consiglieri eletti nelle liste di centrodestra, del Partito democratico e della coalizione collegata al candidato sindaco Marcello Scurria, cui spetta il seggio previsto per il candidato sindaco non eletto.

Per Fratelli d’Italia risultano eletti: Libero Gioveni e Dario Carbone.

Per i Popolari e Autonomisti entrano: Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello.

Per la lista Marcello Scurria Sindaco sono eletti: Simona Contestabile e Giuseppe Capurro, oltre allo stesso Marcello Scurria quale candidato sindaco non eletto.

Per la Lega risultano eletti: Amalia Centofanti e Cosimo Oteri.

Per il Partito democratico entrano in Consiglio: Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo.

Con 2109 preferenze, Mariella Perrone è la più votata in Consiglio.

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