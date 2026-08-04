 Palazzina crollata a Pistunina, Unime ricorda Alessandra Frazzica e le vittime del crollo

Palazzina crollata a Pistunina, Unime ricorda Alessandra Frazzica e le vittime del crollo

Redazione

Palazzina crollata a Pistunina, Unime ricorda Alessandra Frazzica e le vittime del crollo

martedì 04 Agosto 2026 - 11:20

La ragazza era una giovane matricola del Corso di Laurea in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica

MESSINA – L’Università degli studi di Messina ha voluto porgere il suo abbraccio metaforico alle famiglie delle vittime del crollo della palazzina a Pistunina. Unime ha voluto ricordare in particolare Alessandra Frazzica. L’Ateneo, si legge in una nota, “si stringe in particolare attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici di Alessandra Frazzica, giovane matricola del Corso di Laurea in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica, che aveva da poco mosso i primi passi nel mondo universitario e che, come tante ragazze e tanti ragazzi della nostra comunità, conciliava lo studio con il lavoro”.

E ancora: “Insieme a lei, l’Università ricorda tutte le altre vittime del crollo e resta vicina a chi è ancora in attesa di notizie sui propri cari. In un momento di grande sofferenza per l’intera comunità messinese, l’Ateneo partecipa al cordoglio cittadino, nella speranza che le operazioni in corso possano presto restituire risposte a chi ancora attende”.

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