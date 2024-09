Il Crotone non spaventi il Messina, presentazione e precedenti

Per la quarta giornata di campionato i biancoscudati faranno visita ai rossoblu allo stadio Ezio Scida nel pomeriggio di sabato

MESSINA – A poco più di un mese di distanza tornano a sfidarsi Crotone e Messina all’Ezio Scida. Lo scorso 10 agosto fu il primo turno di Coppa Italia, totalmente sperimentale per i biancoscudati, mentre il Crotone anche se al completo non avesse dato l’impressione di essere una squadra tanto più forte. L’inizio del campionato ha chiarito che i rossoblu di mister Longo avranno tanto di lavorare visto che nelle prime tre giornate hanno raccolto solo tre punti. Il Messina in classifica è avanti di un punto e potrà giocare a Crotone con qualche arma in più rispetto a quel precedente, non foss’altro che ha trovato una propria identità, in quell’occasione Modica si schierò con un 3-5-2, e consapevolezza maggiore nei propri mezzi e ricordiamo che in quell’occasione la squadra si trovava nel bel mezzo della preparazione.

Ad arbitrare la sfida di sabato sera, fischio d’inizio ore 18:30, sarà il signor Niccolò Turrini di Firenze, assistito da Alessio Miccoli di Lanciano e Luca Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale Giuseppe Rispoli. L’arbitro Turrini ha già diretto il Messina nel 4-1 in casa contro il Latina del 23 ottobre 2022, un secondo precedente con l’unica direzione sua con il Messina in trasferta risale al dicembre 2018 quando in Serie D il Messina fu sconfitto 1-0 sul campo della Sancataldese.

La presentazione del Crotone

La formazione calabrese, dopo quei due anni terribili che la videro retrocedere due volte in due anni dalla Serie A alla Serie C, prova a risalire costruendo sempre squadre di alta classifica. Ma non trovando fortuna e passando sempre dai playoff. Da quest’anno si affida al tecnico Emilio Longo che bene ha fatto al Picerno e in squadra può contare su elementi esperti che ben conoscono la categoria.

In questo inizio di stagione hanno ottenuto una vittoria all’esordio in campionato in casa contro il Team Altamura e due sconfitte, una sul campo della Cavese e l’altra settimana scorsa in casa col Trapani. Viene da una striscia negativa quindi la formazione rossoblu al contrario del Messina che settimana scorsa ha festeggiato la sua prima vittoria.

Tra le fila dei calabresi mancherà per squalifica Tumminello, che segnò la rete decisiva nella sfida di Coppa Italia, mister Longo nella sconfitta di Trapani ma anche nella prima sfida di quest’anno tra le due squadre, si è schierato con un 4-2-3-1. L’ossatura è rimasta quasi sempre simile con spesso gli stessi uomini nei soliti posti.

I precedenti col Messina

L’ultimo precedente tra le due squadre allo stadio “Ezio Scida” è stato il primo turno di Coppa Italia di quest’anno. Ricordiamo bene come una squadra ancora non completa, con qualche mancanza e con una formazione sperimentale ha comunque tenuto bene il campo salvo uscire sconfitta da una rete da centrocampo di Tumminello e il pareggio è stato negato da due legni.

Lo scorso anno la sfida in terra calabra di campionato si risolse con un pirotecnico 3-3, unico risultato positivo in mezzo a tante sconfitte. Mentre al ritorno, si giocava al Franco Scoglio Messina sconfitto in casa in una partita in cui si vide annullare un gol e dove Emmausso lasciò la squadra in dieci facendosi espellere, nel finale il colpo di testa di Comi a sancire la sconfitta di misura.

Due anni fa il Messina subì due sconfitte contro i rossoblu calabresi. Si giocò alla prima giornata, prima di ritorno in casa del Crotone che passò per 1-0 grazie alla rete di Petriccione, partita vissuta in un clima particolare visto che la mattina stessa Auteri si dimise. All’andata a Messina il Crotone era passato per 4-2, ci fu grande cornice di pubblico, oltre 2000 spettatori, per l’esordio finalmente in casa e in serale, ma la sconfitta rovinò l’entusiasmo che si era creato. Sempre in quella stagione a campionato iniziato si giocò la sfida di Coppa Italia all’Ezio Scida, buona prova del Messina che grazie alle reti di Versienti e Konate tenne in equilibrio la sfida 2-2 nei novanta minuti, venendo poi eliminata ai rigori.

