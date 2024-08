Il Messina sconfitto a Crotone, gol vittoria da centrocampo di Tumminello

Rosa corta del Messina che non sfigura. Con Giacomo Modica in panchina sconfitta di misura e rammarico per due pali colpiti

CROTONE – Il primo impegno ufficiale del Messina in questa nuova stagione 2024/2025 è stata una sconfitta. E se il risultato, per una piazza pessimista in questa fase, era prevedibile, il campo non ha mostrato grosse differenze tra le due squadre. Alla fine a decidere il match una sola rete che Tumminello, subentrato nello scacchiere dei locali, mette a segno intorno all’ora di gioco sorprendendo il giovane portiere Curtosi fuori dai pali. Unica macchia su una partita più che discreta per il giovane portiere al suo esordio in Serie C.

I biancoscudati erano partiti alla volta dell’”Ezio Scida” in appena 18 uomini, tra i tesserati mancano Salvo, che in settimana ha avuto qualche acciacco, e un po’ a sorpresa anche Domenico Franco. In panchina regolarmente Giacomo Modica, non era partito con la squadra per motivi personali ma ha viaggiato da Mazara del Vallo per sedere in panchina stasera a Crotone. Quella biancoscudata si è dimostrata una squadra quadrata nonostante sia chiaro che vada rinforzata e puntellata in diversi reparti.

Tra i nuovi detto del portiere Curtosi che nonostante l’errore costato l’eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto una discreta partita, bene Garofalo finché ha avuto benzina nella gambe, da rivedere Mame Ass che in un paio di occasioni ha bucato gli interventi difensivi ma si è aggregato da poco in gruppo, va aspettato. Per quanto riguarda il reparto avanzato bene l’ingresso dalla panchina di Mamona con Anatriello e Petrungaro che nella prima parte del match hanno provato a combinare tra loro in attacco dimostrando affiatamento.

La cronaca

Il Crotone gestisce il possesso palla sin dall’inizio. Prima occasione è dei padroni di casa dopo una decina di minuti a seguito di uno svarione difensivo dei biancoscudati, la retroguardia perde palla e Spina ha una potenziale occasione che non sfrutta. Poco dopo altro pericolo con Gomez che impegna Curtosi che allunga in angolo, ma viene tutto annullato per fuorigioco. Dopo un breve cooling break, interruzione per permettere ai calciatori di bere, si riparte a giocare e il Messina ha un’occasione con Petrungaro che viene fermato in angolo. Poco dopo ripartenza del Messina con Petrungaro respinto da Sala ma era in fuorigioco. Intorno al 35’ sale la pressione del Crotone che prova a sfruttare diverse occasioni in serie da calci piazzati, coraggioso Curtosi a deviare in angolo la prima e poi la difesa a respingere le offensive calabresi che seguono. Al 38’ prima grande occasione da rete con Spina che a porta spalancata, dopo un rimpallo in area, spara alle stelle. Risposta del Messina nel primo dei due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo con Frisenna che apre per Lia a destra, palla al centro e il colpo di testa di Garofalo che si inseriva si perde sul fondo.

Nella ripresa il Messina inizia più propositivo e si rende pericoloso con la conclusione di Lia respinta, Ortisi si ritrova il pallone vagante tra i piedi e conclude di prima, la sfera c’entra il palo. La risposta dei padroni di casa arriva qualche minuto dopo con l’inserimento di Tumminello che tenta la botta forte e Curtosi alza sopra la traversa, ancora Curtosi si oppone in tuffo a Giron che prova la conclusione dal limite dell’area. Al 59’ si sblocca il risultato: Tumminello dal cerchio di centrocampo, dopo che il Messina perde palla, sorprende Curtosi che era eccessivamente fuori dai pali. Preciso il mancino dell’attaccante del Crotone che si insacca ed è inutile la rincorsa all’indietro di Curtosi. Triplo cambio per mister Modica: escono Petrungaro, Mame Ass e Frisenna, dentro Mamona, Pedicillo, Simonetta. Non succede nulla e altro cooling break a interrompere per poco il gioco tra le due squadre, al rientro conclusione di Gomez da fuori area e altra buona parata del giovane numero uno biancoscudato. Fase di stanca del match con mister Modica che esaurisce i cambi, dentro Morleo e Di Palma fuori Ortisi e Anzelmo, utilizzando praticamente tutti gli effettivi ad eccezione dei due Primavera, Di Bella e Adragna, il Messina comunque non rinuncia a provare a costruire l’azione del pari. Al novantesimo vengono concessi cinque minuti di recupero, il Messina come nel primo tempo ha un’occasione con Mamona che sfiora la traversa con un tiro cross. La partita finirà senza ulteriori sussulti.

Crotone – Acr Messina 1-0

Crotone (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Girone; Vinicius, Schirò; Spina (dal 46’ Tumminello), Vitale (dal 87’ Groppelli), Silva (dal 87’ Oviszach); Gomez.

In panchina: Martino, D’Alterio, Stronati, Crialese, Gallo, Guerini, Cantisani, Rojas, Kostadinov, Jurcec, Chiarella.

Allenatore: Emilio Longo.

Acr Messina (3-5-2): Curtosi; Lia, Manetta, Marino, Mame Ass (dal 63’ Simonetta), Ortisi (dal 79’ Morleo); Frisenna (dal 62’ Pedicillo), Anzelmo (dal 71’ Di Palma), Garofalo; Anatriello, Petrungaro (dal 62’ Mamona).

In panchina: Di Bella, Adragna.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Tumminello 59’ (C).

Ammoniti: Rispoli (C).

Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona.

Assistenti: Vincenzo Marra di Agropoli & Luigi Ferraro di Frattamaggiore.

Quarto ufficiale: Davide Gandino di Alessandria.