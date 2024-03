Il Messina crea tanto ma i tre punti li prende il Crotone

Serata sfortunata per i biancoscudati, il Crotone segna su azione viziata da possibile fuorigioco e Emmausso viene espulso nel finale

MESSINA – Il Messina perde una partita in cui ha messo in campo forse una delle migliori prestazioni stagionali. Una vera beffa nella 30ª giornata davanti ad una bella cornice di pubblico al “Franco Scoglio”, il Crotone dopo aver rischiato in diverse occasioni lo svantaggio e fermato almeno tre volte da Fumagalli passa quando mancano poco più di dieci minuti alla fine con la rete di testa di Comi, servito da Crialese forse partito in fuorigioco. Nel finale il Messina non riesce a reagire e termina anche in 10 uomini con Emmausso che colpisce a gioco fermo Gigliotti ed era già stata graziato nel primo tempo dall’arbitro che non l’aveva visto.

Il Messina torna a subire una sconfitta l’undicesima in stagione, la quinta in casa e la terza del girone di ritorno. La classifica del girone C vede i biancoscudati restare a quota 39 punti e tra qualche giorno a Benevento dovrà fare a meno di Piana già squalificato, Manetta ammonito ed era diffidato ed Emmausso, rosso diretto che prenderà probabilmente più di una giornata. Il Messina può recriminare per diverse occasioni fallite, è mancato sempre l’ultimo passaggio o la conclusione in zona decisiva, ma anche per i soliti fischi in area di rigore assenti con la formazione di mister Modica che si chiede il rigore in almeno due occasioni.

Primo tempo

Primo pericolo per il Messina al 3′ con l’angolo battuto da Rosafio su Manetta anticipa tutti di testa ma non trova lo specchio della porta. Al 10′ si vede il Crotone che arriva sul fondo a destra con Comi, palla arretrata per Bruzzaniti che prova a incrociare rasoterra e respinge Manetta. Risponde un minuto dopo il Messina con Ortisi che porta palla fino all’area di rigore, poi si sposta la palla sul destro e calcia con Dini che devia in angolo, sul corner colpo di testa fuori bersaglio di Emmausso. Ancora Messina pericoloso da destra, prima incursione di Zunno in mezzo a tre avversari fermato sul più bello, poi tenta la conclusione da fuori area Rosafio, Dini si oppone concedendo il terzo calcio d’angolo.

Al 18′ ottima percussione di Ragusa, Zanellato lo stende quasi al limite dell’area e dalla punizione che segue da posizione invitante Emmausso colpisce in pieno la barriera. Leggere proteste per un possibile fallo di mano, salta scomposto l’uomo del Crotone col braccio alto ma il pallone non lo colpisce sulla mano. Altra occasione sempre su piazzato con Rosafio che tenta da posizione defilata la conclusione in porta, la sfera colpisce la traversa. Al 25′ si rivede anche il Crotone davanti con la combinazione tra Tribuzzi e Comi ma non creano pericoli a Fumagalli sotto la Curva Sud. Non passa nemmeno un minuto e ci riprova Comi, stavolta su assist di D’Ursi, l’attaccante calabrese da ottima posizione fallisce l’occasione. Risponde il Messina con Zunno che riceve palla spalle alla porta per girarsi si defila leggermente e tenta la conclusione forte col destro che sfiora l’incrocio dei pali.

Al 34′ annullata una rete a Comi, era partita oltre la linea de difensori del Messina per il primo assistente D’Angelo. Appena si scopre la squadra ospite però si espone alle ripartenze del Messina, al 36′ Emmausso trova spazio a destra e mette al centro per il capitano Ragusa che in area sbaglia il controllo e la palla scivola sul fondo. Partita vivace con il Crotone che spinge a destra con Leo che crossa per D’Ursi con la traiettoria che sorvola di poco la traversa. Emmausso rischia il rosso a centrocampo per un colpo a Loiacono a palla lontana, l’arbitro non lo vede e ammonisce entrambi. Nel primo dei tre minuti di recupero leggerezza in area di Dumbravanu che perde palla, il Crotone avrebbe la porta spalancata con D’Ursi che prova a servire in area tutto solo Bruzzaniti provvidenziale l’uscita bassa tempestiva di Fumagalli.

Secondo tempo

Si riprende con gli stessi 22 in campo e come nel primo tempo il Messina sembra averne di più. Due volte gli avanti biancoscudati si fanno largo tra le linee ospiti ma manca sempre l’ultimo passaggio o la conclusione precisa. L’occasione più clamorosa al 51′ con Rosafio che si trova libero a destra su imbucata di Emmausso e può accentrarsi, uscita di Dini che gli chiude lo specchio e mette in angolo. Sul corner protesta il Messina per un contatto in area ma per l’arbitro non è rigore, si prosegue e su un corner successivo al 53′ gol annullato al Messina. La battuta dalla bandierina viene spizzata sul primo palo da un calciatore peloritano sul secondo palo indisturbato Emmausso mette in rete ma l’assistente ferma tutto per fuorigioco.

Al 63′ rischia il Messina imbucata per D’Ursi, Fumagalli si supera e respinge a tu per tu con l’attaccante avversario, il primo sulla respinta è Giron che, approfittando della porta sguarnita mentre Fumagalli si rialza, colpisce di prima intenzione ma manda fuori. Al 67′ resta a terra Dumbravanu, il Crotone gioca e arriva alla conclusione a centro area con Comi che non trova lo specchio della porta. Sembra scarico il Messina in questa fase e il Crotone prende pian piano il pallino del gioco, ma sull’asse Rosafio-Lia altre proteste al 72′ per un possibile tocco di mano di Giron, dall’angolo che segue Rosafio prova direttamente la conclusione in porta e respinge Dini. Al 74′ punizione dal limite e Rosafio però non calibra bene, al 76′ occasione per Zunno col mancino spara in Curva.

Partita molto divertente in questa fase, occasioni da entrambe le parti e al 77′ tocca al Crotone sprecare davanti alla porta con Comi che trova la risposta di Fumagalli, è almeno la terza parate decisiva. Al 79′ il Crotone passa in vantaggio su situazione dubbia: Crialese riceve palla forse oltre la linea avanza a sinistra e mette al centro dove Comi di testa trafigge Fumagalli. Il Messina reagisce male con Emmausso che colpisce nuovamente Gigliotti, stavolta l’arbitro lo sanzione con il cartellino rosso diretto. Arrivano gli ultimi cambi di Modica ma si gioca poco con il Crotone che gestisce il vantaggio, superati i 90 minuti sono cinque i minuti di recupero concessi. Punizione da centrocampo per il Messina nel finale, tutti in area, ci pensa anche Fumagalli ma poi resta dietro, ma il lancio è imprendibile per tutti e sfuma così anche l’ultima occasione.

Acr Messina – Crotone Fc 0-1

Acr Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Lia (dal 88′ Salvo), Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna (dal 91′ Civilleri), Franco (dal 91′ Firenze); Rosafio (dal 78′ Plescia), Emmausso, Ragusa (dal 88′ Scafetta); Zunno.

In panchina: Di Bella, Polito, Zona, Giunta, Cavallo, Signorile, Luciani, J Fumagalli.

Allenatore: Giacomo Modica.

Fc Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, Felippe; Bruzzaniti (dal 60′ Crialese), D’Ursi, Tribuzzi; Comi (dal 82′ Vitale).

In panchina: D’Alterio, Bove, Gomez, Kostadinov, Battistini, D’Errico, Cantisani, Rispoli, Costa, Tumminello.

Allenatore: Silvio Baldini.

Marcatori: Comi 79′ (C).

Ammoniti: Zanellato 18′ (C), Loiacono 40′ (C), Emmausso 40′ (M) entra in diffida, Franco 43′ (M), Gigliotti 73′ (C), Manetta 81′ (M) salta la prossima.

Espulsione diretta Emmausso all’86’ per un colpo a Gigliotti, gra

Calci d’angolo: 8-3. Recupero: 3’ + 5’.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia.

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia & Paolo Tomasi di Schio.

Quarto ufficiale: Davide Galiffi di Alghero.