 Il Ct Vela Messina esordisce domenica in casa contro i campioni d'Italia di Massa Lombarda

Il Ct Vela Messina esordisce domenica in casa contro i campioni d’Italia di Massa Lombarda

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina esordisce domenica in casa contro i campioni d’Italia di Massa Lombarda

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sabato 03 Ottobre 2026 - 10:49

Inizia l'avventura in Serie A1 maschile per la stagione 2026, alle ore 9:00 si inizia a battagliare sui campi in terra battuta di viale della Libertà

Saranno i campioni d’Italia di Massa Lombarda, domenica 4 ottobre, a tenere a battesimo il nono campionato consecutivo di Serie A1 di tennis a squadre maschile per il Ct Vela. Il Circolo presieduto da Tato Spatari si presenta al torneo con l’obiettivo di mantenere la categoria ed evitare i playout che, la scorsa stagione, hanno avuto un sapore amaro per i siciliani, retrocessi sul campo, ma qualche settimana dopo rientrati in A1 grazie al ripescaggio.

La formazione affidata al capitano Ciccio Caputo, e opportunamente rafforzata dal diesse Umberto Weigert, per la sfida contro Massa Lombarda potrà avvalersi dei neo acquisti Andrej Martin, Juan Bautista Otegui, dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco e degli altri giovani del vivaio. Si comincia alle 9 domenica prossima, ingresso libero presso i viali e le tribune del Circolo del Tennis e della Vela.

Il programma della prima giornata del girone 2
Domenica 4 ottobre
Ore 9. Ct Vela-Ctd Massa Lombarda Ore 10. Tc Crema-Vicenza.

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