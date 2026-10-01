Fondi per i disabili, domande entro il 31 ottobre

Pubblicato l’avviso, richieste via pec o in formato cartaceo a Palazzo Satellite

È stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al Fondo per le Non Autosufficienze, finalizzato all’utilizzazione delle risorse assegnate per gli interventi in favore dei disabili minorenni e in favore dei disabili maggiorenni.

Si apre, pertanto, la fase di acquisizione delle domande per l’attivazione dei Patti di Servizio e per l’accesso al Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, nell’ambito degli interventi a sostegno delle persone con disabilità già avviati dal 2023. Le misure sono rivolte alle persone con disabilità grave e gravissima e saranno definite tenendo conto dei bisogni, delle preferenze e delle specifiche esigenze individuali che emergeranno nel corso della valutazione.

Continuità degli interventi e Servizio Sociale

In attuazione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 e della normativa nazionale e regionale vigente, il Comune di Messina è impegnato a garantire, in via prioritaria, la continuità degli interventi e delle prestazioni già attivati, evitando interruzioni nei percorsi assistenziali in essere. Il Servizio Sociale Professionale del Comune accompagnerà le persone interessate e le loro famiglie nella fase di prima valutazione, fornendo orientamento rispetto agli interventi più appropriati in relazione ai bisogni, alle preferenze e agli obiettivi della persona.

Modalità di Intervento, Voucher e Riduzioni Isee

Gli interventi potranno essere realizzati attraverso modalità diretta o indiretta, in relazione alla misura attivata e alle esigenze della persona, prevedendo, ove consentito, la possibilità per il beneficiario di concorrere alla scelta della modalità di intervento e del soggetto erogatore. Per i Patti di Servizio, il Comune applica il sistema indiretto mediante voucher, consentendo al beneficiario di scegliere il soggetto erogatore tra cooperative e professionisti in possesso dei requisiti previsti. In base alla normativa nazionale e regionale, l’erogazione dell’assistenza diretta e indiretta può essere soggetta a riduzioni correlate al reddito personale e/o familiare. In particolare è prevista una riduzione del 30 per cento per le persone con disabilità con Isee sociosanitario superiore a 25.000 euro. Gli interessati e/o i loro familiari potranno individuare direttamente i servizi e gli enti presso i quali usufruire delle prestazioni. Qualora non venga effettuata una scelta, il Comune, anche in collaborazione con l’Asp, potrà supportare la persona nell’individuazione della soluzione più adeguata.

Valutazione Multidimensionale e Progetto di Vita

La valutazione sarà effettuata attraverso un percorso di integrazione socio-sanitaria tra Comune e Asp, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali. La valutazione multidimensionale e la successiva definizione degli interventi saranno orientate ai principi di integrazione, coordinamento, non sovrapposizione e non sostituzione, affinché le diverse competenze e risorse concorrano alla costruzione di una risposta unitaria e personalizzata, evitando duplicazioni e garantendo la continuità degli interventi già attivati. Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 pone al centro del percorso la persona con disabilità, le sue preferenze, i suoi bisogni e i suoi obiettivi, prevedendo il coordinamento degli interventi e dei sostegni nell’ambito della valutazione multidimensionale e del Progetto di vita. Messina è inoltre tra i territori individuati per la fase di sperimentazione nazionale del Progetto di vita prevista dal D.Lgs. n. 62/2024. Il Patto di Servizio potrà essere ricompreso nel più ampio Progetto di vita qualora sussistano i presupposti previsti dalla normativa e tale soluzione risulti adeguata ai bisogni, alle preferenze e agli obiettivi della singola persona. Con questa misura, l’Amministrazione comunale conferma l’impegno a garantire continuità, personalizzazione, integrazione e appropriatezza degli interventi, valorizzando il ruolo della persona con disabilità e il suo diritto a partecipare alle scelte che riguardano il proprio percorso di vita.

Scadenze e Modalità di Invio delle Istanze

Le domande potranno essere presentate con modalità telematica a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it oppure in formato cartaceo agli sportelli di ricevimento pubblico siti al piano terra del Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica 40. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 23.59 del 31 ottobre 2026. Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale del Comune di Messina.