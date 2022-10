Il Ct Vela Messina rimonta il Park Genova, spettacolare pari dopo i doppi - Tempostretto

Un pari che i peloritani hanno strappato con le unghie e con i denti, rimontando uno svantaggio di 0 a 3 dopo i primi tre singolari

MESSINA – Lo scontro al vertice nel girone di Serie A1 tra le vincenti del primo turno, Ct Vela Messina e Park Tennis Genova si è concluso in parità. Una domenica bestiale al circolo di viale della Libertà, vissuta dai tanti spettatori presenti sulle tribune e soprattutto dai protagonisti che, dopo le tre sconfitte ed una sola vittoria al termine singolari, sono riusciti nei due doppi di fine giornata a rimettere in equilibrio la sfida.

Neanche il tempo di riposarsi che la squadra del capitano Caputo ripartirà in giornata alla volta di Sassuolo, dove domani martedì 1 novembre, approfittando del giorno di festività, affronterà il circolo emiliano in trasferta sui (molto) veloci campi in sintetico. Il Tc Sassuolo nella seconda giornata del campionato a squadre maschile ha superato 4-2 il Tc Prato e segue a 3 punti le due capoliste (Genova e Messina) appaiate a 4, fermo a 0 il Prato.

Ct Vela Messina – Park Tennis Genova 3-3

Subito Kimmer Coppejans portava avanti il Park Genova, battendo con un duplice 6-2 Julian Ocleppo (immagine in evidenza). Non riusciva a trovare il bandolo della matassa il tennista di casa che si lasciava attrarre in scambi lunghi dall’avversario sino a quando decideva di sottrarsi rischiando il colpo, il più delle volte gli andava male.

Alessandro Giannessi (numero 259 del ranking Atp) dopo aver vinto il primo abbastanza agevolvente doveva sudare e recuperare nel secondo set. Sotto 5 a 3, contro Giorgio Tabacco, il tennista ospite riusciva a piazzare quattro game consecutivi e chiudeva la pratica per 6-2 7-5, dopo un’ora e 42 minuti di gioco.

La sfida fra i due numeri 1, Marco Trungelliti per i padroni di casa e Gianluca Mager per gli ospiti, si concludeva con il successo del tennista ligure per 7-5 6-4. Una sfida con stili diversi con Mager che cercava subito i colpi risolutivi, mentre Trungelliti dal canto suo provava più pazientemente a costruire il punto facendo muovere l’avversario e provando a sfruttare al meglio il fattore campo.

Sotto 3 a 0, la squadra di coach Francesco Caputo prendeva coraggio grazie all’affermazione di Fausto Tabacco che aveva la meglio su Luigi Sorrentino nell’ultimo dei singolari. Bravo il più grande dei fratelli Tabacco a mantenere i nervi saldi e a infilare sei game consecutivi nel terzo e decisivo set, dopo che Sorrentino si era portato avanti per 2 a 0.

I doppi decisivi vedevano la coppia Trungelliti-Ocleppo avere la meglio per 6-3 6-4 su Mager-Giannessi, mentre sull’altro campo, in contemporanea, si arrivava al long tie break dopo che i fratelli Tabacco avevano vinto il primo set per 6-2 e Sorrentino e Coppejans avevano risposto 6-4 nella seconda partita. Tie break nell’ultimo e decisivo set emozionante ed equilibratissimo, con la coppia di casa che sprecava dapprima un match point sul 9 a 8, per poi chiudere 11-9 con un preciso smash di Fausto Tabacco che mandava in delirio gli spettatori.

