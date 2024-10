Il Ct Vela Messina sfida Sinalunga con tanti giovani

Domenica mattina in trasferta per la seconda giornata di Serie A1 del circolo peloritano

MESSINA – Sarà un Ct Vela giovanissimo e con soli elementi del vivaio quello che, domani, si presenterà sui campi del Tc Sinalunga per disputare l’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di tennis a squadre maschile di A1. Come annunciato, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione dal presidente dei peloritani, Tato Spatari, quest’anno sarà riservato maggiore spazio ai giovani, con l’obiettivo, comunque, di preservare la categoria.

Sui campi, al coperto, in terra rossa di Sinalunga, il capitano Francesco Caputo avrà quale elemento più esperto il 21enne Giorgio Tabacco. Saranno presenti anche Fabio Varsalona, nell’immagine in evidenza, Federico Gargano, Enrico Egitto, Leonardo Gagliani e Giorgio Ragno. Sulla carta, quindi, match a dir poco in salita per il Ct Vela che lo scorso anno trionfò nella finale scudetto, al doppio di spareggio, proprio contro la formazione toscana.

Nella prima giornata di questo campionato, il Tc Sinalunga ha pareggiato in casa dell’ambiziosa Tc Crema, mentre il Ct Vela ha superato per 5 a 1 l’Ata Battisti. Nella giornata di domani l’altra partita del girone vedrà l’Ata Battisti Trentino ospitare il Tc Crema. La classifica al momento vede i messinesi in testa a tre punti, Crema e Sinalunga hanno un punto a testa dopo il pareggio della prima giornata, Ata Battisti ultima a zero.

