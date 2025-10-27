Il Ct Vela Messina si sblocca, vittoria contro lo Sc Sassuolo

Successi in singolare per i messinesi Fabio Varsalona, Fausto e Giorgio Tabacco. La formazione peloritana sale al secondo posto nel girone di Serie A1

MESSINA – Arriva alla quarta giornata, contro lo Sporting Club Sassuolo, la prima vittoria stagionale del Ct Vela Messina nel campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1. Sui campi in terra battuta di viale della Libertà, la formazione del capitano Francesco Caputo ha sconfitto con un perentorio 5 a 1 gli emiliani, superandoli in classifica e mettendo le mani sulla seconda posizione. Sfida in discesa dopo i quattro singolari. Poi, così come accaduto a Sassuolo, anche in riva allo Stretto, le coppie peloritane si aggiudicavano i due incontri fissando il punteggio sul 5 a 1. Nell’altro match di giornata del girone 2 di Serie A1, netta affermazione della capolista Santa Margherita Ligure contro Perugia.

Ct Vela vs Sc Sassuolo 5-1

La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa grazie ai successi, nei primi singolari di giornata, dei fratelli Tabacco. Fausto, così come accaduto nella gara di andata, ha superato Federico Bondioli (numero 382 del ranking Atp), stavolta in due set. Dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo set (6-2), il maggiore dei fratelli Tabacco si è trovato sotto di un break nel secondo set (Bondioli ha strappato il servizio a Fausto nel settimo game), ma è riuscito a riequilibare la sfida allungando la partita al tie break, vinto con il punteggio di 7 a 3.

Qualche minuto prima, Giorgio Tabacco aveva portato in vantaggio i siciliani battendo in due set il 27enne Enrico Dalla Valle (numero 482 al mondo e con un best ranking da 242 nel giugno 2024) in due set. Buona la gara di Giorgio che ha approfittato anche delle precarie condizioni fisiche del giocatore ospite alle prese con problemi alla schiena. Un successo per parte, invece, negli altri due singolari. Raul Brancaccio ha lasciato solo un game allo svizzero di casa Jakub Paul, mentre Fabio Varsalona ha conquistato, senza faticare, il suo match contro Mattia Ricci.

Tabellino, risultati e classifica

F. Tabacco vs Bondioli 6-2, 7-6 (3)

G. Tabacco vs Dalla Valle 6-3, 6-1

Paul vs Brancaccio 0-6, 1-6

Varsalona vs Ricci 6-3, 6-2

Paul-G. Tabacco vs Bondioli-Brancaccio 7-5, 6-3

F. Tabacco-Varsalona vs Dalla Valle-Paci 6-4, 6-2

La quarta giornata: Ct Vela-Sc Sassuolo 5-1; Junior Perugia-Santa Margherita Ligure 0-6

Classifica: Santa Margherita Ligure 10; Ct Vela 5, Sc Sassuolo 4; Junior Perugia 3.

Prossimo turno (domenica 2 novembre): Santa Margherita Ligure-Ct Vela (ore 9); Sc Sassuolo-Junior Perugia (ore 10)