Il Ct Vela pareggia a Piombino e torna a Messina con un punto - Tempostretto

Come contro Bari la formazione peloritana era in vantaggio ma nuovamente al doppio decisivo, terminato al super tiebreak, viene rimontata

PIOMBINO – Nella penultima giornata della stagione regolare in Serie B1 femminile il Ct Vela Messina pareggia a Piombino. Un punto guadagnato in classifica, ma anche due persi perché nell’ultima trasferta stagionale la formazione peloritana si era portata avanti per due incontri a zero con le vittorie di Elena Bogdan (nell’immagine in evidenza) e Diana De Simone.

Un pari maturato poi con la sconfitta netta di Teresa Cambria e della coppia Bogdan/Cambria Fabrizia che hanno ceduto al super tiebreak nel terzo set, la vittoria delle messinesi avrebbe garantito al Ct Vela Messina il penultimo posto matematico e quindi la certezza di evitare lo spauracchio retrocessione diretta.

Un risultato, il pareggio, che invece rimanda tutto all’ultimo turno di domenica prossima per quel che concerne il discorso retrocessione diretta. Con la sconfitta interna di Firenze contro Bari, le peloritane hanno allungato sulle toscane che sono rimaste a quota zero in classifica, ma un eventuale successo delle fiorentine, sui campi di viale della Libertà domenica 18 giugno nello scontro diretto, spedirebbe subito in B2 Cambria e compagne a cui, invece, sarà sufficiente pareggiare per provare a guadagnarsi la salvezza tramite i playout.

At Piombino – Ct Vela Messina 2-2

Per quanto riguarda la gara odierna, sui campi in veloce di Piombino (assente il capitano Gino Visalli, impegnato con la Sicilia nella Coppa Belardinelli, le sue veci le ha svolte il ds Salvi Contino) il Ct Vela era partito benissimo vincendo i primi due singolari (padrone di casa senza le straniere Erjavec e Parazinskaite), grazie a Elena Bogdan e Diana De Simone che hanno superato rispettivamente Maria Vittoria Viviani e Cristina Pescucci.

Mentre Teresa Cambria (che ha sostituito l’acciaccata Fabrizia Cambria) ha perso nettamente il suo match di singolare contro Augustina Chlpac. Il doppio, giocato da Fabrizia Cambria insieme ad Elena Bogdan contro la coppia Pascucci-Chlpac, così come accaduto a Bari, si è deciso al match tie break ed ha giocato un brutto scherzo alle peloritane che si erano trovate ad un passo dal centrare il primo successo stagionale.

Bogdan b. Viviani 7-6 (2), 6-4

De Simone b. Pescucci 7-5, 1-6, 6-3

Chlpac b. T. Cambria 6-0, 6-0

Pescucci/Chlpac b. Bogdan/F. Cambria 6-3, 3-6, 10-4

Risultati, classifica e prossimo turno

Sc Casale-Tc Rungg Bolzano 3-1

At Piombino-Ct Vela 2-2

Ct Firenze-Ct Bari 0-4

Riposa: Ct Eur

Classifica: Ct Eur 14; Sc Casale 12; At Piombino e Ct Bari 10; Tc Rungg Bolzano 7; Ct Vela 2; Ct Firenze 0.

Prossimo turno (domenica 18 giugno ore 10):

Ct Eur-Sc Casale;

At Piombino-Tc Rungg Bolzano;

Ct Vela-Ct Firenze.

Riposa: Ct Bari.

