Il CUS Unime chiude il Regionali Assoluti con ottimi riscontri - Tempostretto

Continua ad offrire ottimi progressi la truppa cussino del settore nuoto che, dopo gli exploit degli ultimi campionati di categoria, anche nell’ultima competizione regionale della stagione si è ben disimpegnata.

Solo 5 gli atleti che hanno partecipato nello scorso weekend alle gare della Playa e per tutti non sono mancati miglioramenti sui crono personali ed anche delle belle sorprese in termini di piazzamenti finali.

La prima giornata di gare di apre con il quinto posto conquistato da Carlotta Pizzi nella finale b dei 200 farfalla. La medaglia arriva da Alessia Cannizzaro che, con il personale di 38.50, si aggiudicano la medaglia di bronzo Seniores nei 50 rana. Sempre la Cannizzaro chiude la prima giornata con il sesto posto nei 50 stile.

Anche nella seconda e nella terza giornata i punti arrivano dalle prove di Alessia Cannizzaro. Nella seconda tornata di gare la cussina chiude nei 50 farfalla in quarta posizione con 30.30, a soli 2 decimi di distanza dal gradino più basso del podio, mentre chiude in sesta posizione generale nei 100 stile. Nell’ultima giornata, infine, quarta posizione nei 100 farfalla Seniores per la Cannizzaro mentre Francesca Bellantone chiude al quinto posto la finale b Juniores nei 200 stile (2.20.85).

Al termine della competizione regionale sono ben 62 i punti conquistati dal CUS Unime, un risultato di assoluto valore se si considera l’esiguo numero di partecipanti e che, paragonato anche ai soli 16 punti dei campionati invernali assoluti, non può che confermare gli ottimi standard di crescita di tutto il settore nuoto e fornire ai tecnici cussini Francesco Spada e Simone Zappia

Importanti spunti per poter guardare in prospettiva ad ulteriori margini di crescita e miglioramento.