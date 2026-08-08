Il decimo anniversario di Trinacria Arts Festival: tutto pronto all’edizione 2026 a Pezzolo

Sono 6 gli artisti internazionali ospitati nel borgo per quella che ormai è diventata una tradizione. Si terrà dal 9 all'11 agosto: il programma

MESSINA – Torna il Trinacria Arts Festival di Pezzolo, che quest’anno festeggia dieci anni dalla sua nascita. Un anniversario importante per l’evento nato nel 2016 come compagnia teatrale e fondato da Mariagrazia La Fauci, americana ma con origini “pezzolote”, ora trapiantata proprio nel villaggio che le ha rubato il cuore. L’Arts Festival, ormai una tradizione, quest’anno si terrà dal 9 all’11 agosto.

Gli artisti internazionali ospitati dal Trinacria Arts Festival

Anche per l’edizione 2026 sono stati ospitati 6 artisti provenienti da diversi Paesi, che porteranno a Pezzolo i loro talenti tra performance, installazioni e attività di ogni tipo. Si tratta di Kassy Fang, artista e praticante di Ikebana formata presso la scuola Sogetsu; Gretchen Hasse, narratrice che lavora tra fumetto, scrittura, curatela e teatro di figura; Zoe Map, artista multidisciplinare, educatrice e performer che unisce movimento, linguaggi audiovisivi e narrazione; Shelby Nower, muralista e animatrice conosciuta per i suoi personaggi colorati e immaginifici; Davide Grosso, in arte SINE, musicista e sound artist che esplora le qualità fisiche e poetiche del suono; e Nada Tomić, artista visiva la cui ricerca attraversa disegno, ricamo, pittura e installazione.

Il programma

Il programma ufficiale prenderà il via domenica 9 agosto: tutte le installazioni saranno aperte ogni giorno dalle ore 17.30 fino alla chiusura. Le discussioni con le artiste Nada Tomić e Shelby Nower sono previste domenica alle ore 19.30 e martedì alle ore 18.00; lunedì alle ore 18.00 Shelby Nower condurrà inoltre una lettura con laboratorio per bambini. Le live performance si svolgeranno alle ore 21.00 e alle ore 22.30.

Domenica il pubblico potrà scegliere tra Fonte Inquieta di Zoe Map e The Afterlife, the Many Lives di Kassy Fang; lunedì saranno proposte in sequenza Le Mostresse di Gretchen Hasse ed Echoes of Uninhabited di SINE. Martedì alle ore 21.00 torneranno le performance di Zoe Map e Kassy Fang, mentre alle ore 22.30 seguiranno quelle di Gretchen Hasse e SINE. Lunedì notte il programma proseguirà con Sangria + Stelle Cadenti; martedì si concluderà con la festa di chiusura dedicata ai dieci anni di Trinacria.

La Fauci: “L’anniversario un punto di partenza”

La fondatrice e direttrice Mariagrazia La Fauci ha spiegato: “Dieci anni fa Trinacria è nata come un progetto teatrale, portando attori dall’estero a Pezzolo per creare uno spettacolo nuovo. Oggi vedere Pezzolo diventare ancora una volta uno spazio aperto alla creazione e allo scambio ci ricorda quanto l’arte possa mettere in relazione persone, luoghi e culture lontane. Questo anniversario non rappresenta soltanto un traguardo, ma un punto dal quale continuare a immaginare il futuro”.

Trinacria Arts associazione non-profit

Trinacria Arts è un’Associazione Culturale non-profit con radici negli Stati Uniti e a Pezzolo. Attraverso residenze artistiche internazionali, spettacoli, attività culturali e iniziative rivolte alla comunità, promuove occasioni di scambio interculturale e rende l’arte accessibile anche nei territori solitamente lontani dai principali circuiti culturali. Il Trinacria Arts Festival – 10th Anniversary è organizzato da Trinacria Arts, con il patrocinio del Comune di Messina, in partnership con Accussì – Festival per gli Occhi e con il sostegno di Caronte & Tourist e di altri sponsor locali.

Il programma ufficiale, la mappa e tutti i dettagli sugli eventi sono disponibili sul sito www.trinacriatheatre.com e sulle pagine social ufficiali Trinacria Theatre Company. Trinacria Arts esprime profondo cordoglio per le vittime del tragico crollo avvenuto a Pistunina e sincera vicinanza alle loro famiglie, alle persone coinvolte e all’intera comunità messinese. Un pensiero riconoscente va inoltre a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza.