Ponte sullo Stretto, il via libera del Consup. “Base solida aggiornata con prescrizioni vincolanti”

L'analisi del portale tecnico Ingenio sull'approvazione del parere tecnico. Bonelli: "Non è un via libera, il parere è pieno di osservazioni. Il Mit pubblichi subito gli atti"

L’approvazione del parere tecnico da parte dell’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Consup) segna un passaggio importante nell’iter del Ponte sullo Stretto di Messina. A fare un punto dettagliato sulla portata del via libera è l’ingegner Andrea Dari, direttore responsabile di Ingenio — testata e portale di riferimento per il settore delle costruzioni.

Come sottolinea Dari, il pronunciamento del Consup (presieduto dall’ing. Massimo Sessa) definisce una “rotta tecnico-scientifica”. Il parere “conferma la solidità della base progettuale e stabilisce un sistema ordinato di prescrizioni, verifiche e raccomandazioni per accompagnarla dalla progettazione esecutiva alla costruzione, fino al collaudo e alla futura gestione”.

“Il valore del parere dopo lo stop della Corte dei conti”

L’analisi di Ingenio ripercorre le tappe recenti dell’opera, evidenziando il valore di questo passaggio. Esattamente dodici mesi dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess (avvenuta il 6 agosto 2025), il Consup ne conferma la fattibilità tecnica. Un passaggio reso necessario dopo che la Corte dei Conti, nell’ottobre 2025, non aveva concesso il visto alla delibera Cipess, rilevando la mancanza di un parere aggiornato del Consiglio Superiore (l’ultimo risaliva infatti al 1997).

Con il decreto-legge 11 marzo 2026, numero 32, il governo ha reso obbligatoria l’acquisizione del parere sui profili più complessi della Relazione del progettista. Il voto positivo del Consup colma così questo vuoto, fornendo al Governo e al Cipess un supporto tecnico-scientifico multidisciplinare e aggiornato.

Le prescrizioni e la commissione di oltre cento esperti

Come spiegato dal direttore di Ingenio, il parere del Consup non va letto nel dualismo tra “approvazione o bocciatura”. L’organo non si è espresso sull’opportunità politica o economica dell’opera, ma ha analizzato la sicurezza e la stabilità delle strutture: la campata centrale di 3.300 metri, i collegamenti stradali e ferroviari, la risposta sismica, la resistenza al vento e agli eventi meteo estremi.

Le verifiche e i controlli richiesti rappresentano la metodologia necessaria per gestire un’infrastruttura “fuori scala”. Una volta recepite dal Cipess, le prescrizioni diventeranno vincolanti per la redazione del progetto esecutivo.

A elaborare l’istruttoria è stata una Commissione relatrice indipendente formata da oltre 80 componenti e un gruppo di supporto di circa 30 specialisti. Più di cento professionalità provenienti da università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche hanno messo a disposizione le proprie competenze in materia di ingegneria del vento, geotecnica, sismotettonica e idraulica.

In conclusione, Dari sostiene “come il lavoro svolto dal Consiglio Superiore rappresenti un grande esempio di servizio pubblico e competenza al servizio del Paese, che permette al progetto del Ponte sullo Stretto di avanzare sorretto da certezze e rigore scientifico”.

Bonelli: “Non è un via libera, il parere è pieno di osservazioni. Il Mit pubblichi subito gli atti”

In un ambito politico critico invece Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde: “Quello annunciato dal Mit non è affatto un via libera pieno. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto del Ponte sullo Stretto sarebbe stato rilasciato con numerose e sostanziali osservazioni, che evidentemente ne condizionano pesantemente l’esito. Non a caso lo stesso amministratore delegato della Società Stretto di Messina si è precipitato ad assicurare che tecnici e progettisti esamineranno le osservazioni che accompagnano il parere per fornire una pronta risposta tecnica. È la prova che dietro l’annuncio trionfalistico restano criticità tutt’altro che superate”.

Continua il leader di Avs: “È una prassi già vista con il parere del Comitato scientifico, con la procedura di Via e con il pronunciamento della Corte dei conti: il governo grida ogni volta al via libera, mentre prescrizioni e contestazioni vengono rinviate e nascoste sotto il tappeto. Fino a oggi la Società Stretto di Messina non è stata in grado di confutare nessuna delle contestazioni e delle prescrizioni sollevate. Eppure si continua a forzare un’opera dai costi vergognosi, attraverso norme costruite su misura e senza aver sciolto i dubbi ambientali, sismici, strutturali ed economici. Il Mit ha ora il dovere di pubblicare immediatamente e integralmente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, consentendo a tutti di conoscere nel dettaglio le osservazioni che accompagnano il pronunciamento dell’Assemblea. Basta propaganda e atti nascosti: gli italiani hanno il diritto di sapere la verità sul Ponte”.

Il corteo no ponte a Messina

Sempre sul fronte politico oggi, dalle 18.30, da Piazza Cairoli, ci sarà il corteo no ponte a Messina. Così i promotori: “La chiusura della Stretto di Messina SpA rappresenta l’unica strada per interrompere quella continuità che consente al progetto di sopravvivere da oltre quarant’anni. Ci consentirebbe di liberare quei 14 miliardi tenuti in ostaggio dal miraggio del ponte. Ci consentirebbe di sottrarci alla minaccia di quei cantieri che qualcuno vorrebbe aprire, magari per guadagnare visibilità nella lunga campagna verso le elezioni politiche. Per questo torniamo in piazza, non delegando una lotta che è delle persone che abitano i territori dello Stretto, dei Sud, e di chi ci accompagna in solidarietà. L’8 agosto la marea di Messina diventerà il nostro decreto popolare di chiusura della Stretto di Messina SpA”.

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