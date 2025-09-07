Il decreto “Salva casa” e gli effetti sul patrimonio edilizio

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina

Il decreto “Salva casa” e l’effettiva incidenza sul patrimonio edilizio: il punto del Mit

Con un’interrogazione presentata dai deputati Santillo, Morfino, Ilaria Fontana e L’Abbate (M5S), è stato chiesto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di fornire dati e valutazioni sugli effetti concreti del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva Casa”, rispetto agli obiettivi dichiarati: riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, riduzione del consumo di suolo, ripresa del mercato immobiliare e impatto economico-finanziario per gli enti locali. Il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante, nel rispondere all’atto di sindacato ispettivo, ha respinto le critiche circa la presunta inapplicabilità del provvedimento, evidenziando che il rinvio ad una successiva disciplina regionale e comunale trova fondamento nella competenza concorrente sancita dall’art. 117 della Costituzione in materia di governo del territorio. Il Ministero ha dunque chiarito che la cornice normativa statale costituisce un insieme di princìpi fondamentali all’interno dei quali le Regioni esercitano la propria potestà legislativa, e che l’eventuale difformità è da attribuire a scelte regionali non coerenti con tali princìpi, soggette a controllo e, se necessario, ad impugnazione. Sul piano operativo, il Ministero ha ricordato l’aggiornamento della modulistica edilizia unificata, approvato in sede di Conferenza Unificata, come primo rilevante passaggio attuativo del decreto-legge, frutto della collaborazione istituzionale con Regioni ed enti locali. Ciò avrebbe consentito un’applicazione più omogenea delle disposizioni semplificative introdotte dal provvedimento. Quanto agli effetti sul comparto immobiliare, il Mit ha riportato i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui nel primo trimestre 2025 si è registrato un incremento dell’11% delle compravendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 172.000 abitazioni trasferite. Anche il mercato delle locazioni mostra segnali di vivacità, con 257.000 nuovi contratti (+1%). In prospettiva, il Ministero ha annunciato la prossima presentazione di una legge delega per la revisione organica del Testo Unico dell’Edilizia e il riordino della disciplina in materia di costruzioni. Tale riforma, insieme alle risorse già stanziate per il Piano Casa Italia e per progetti pilota di edilizia sociale (660 milioni di euro), mira a rafforzare un approccio sistemico al tema dell’abitare, con strumenti normativi e finanziari orientati alla semplificazione, alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità.

Il conduttore che asporta dall’appartamento ammobiliato arredi commette appropriazione indebita?

Commette il reato di appropriazione indebita il conduttore di un appartamento che asporti dall’immobile oggetto di locazione arredi di proprietà del locatore, senza che, ai fini della sussistenza dell’illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore medesimo, essendo sufficiente che a detti beni sia stata data dall’agente una diversa destinazione rispetto a quella originaria. In relazione a tale ipotesi di reato, sussiste anche un’aggravante (art. 61, n. 11, del codice penale) posto che la relazione di prestazione d’opera si riferisce a qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia comunque derivato, in capo all’agente, il possesso della cosa e che ne abbia dunque consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia che era stata in lui riposta.

Installare le inferriate lede il decoro architettonico dell’edificio?

È legittimo installare inferriate sul balcone e sulle finestre del proprio appartamento purché non si arrechi nocumento agli altri condòmini. A prevalere – secondo la giurisprudenza – deve, infatti, essere sempre la tutela della sicurezza (cfr. in punto Tribunale Milano, sez. XIII, 17/01/2020, n. 451). (da Confedilizia Notizie).