Il diploma 50 anni fa: la quinta B del Seguenza del 1973 si riunisce dopo mezzo secolo - Tempostretto

Felici e sorridenti, si sono ritrovati in ristorante della riviera per festeggiare tutti insieme l'anniversario speciale della Maturità

MESSINA – Felici e sorridenti. Si sono ritrovati a esattamente 50 anni dal conseguimento del diploma i ragazzi della quinta B del liceo scientifico Seguenza di Messina. era il 28 luglio del 1973 quando, completati gli esami, hanno “preso” la Maturità. Ed è per questo che si sono incontrati in un noto ristorante della riviera nord di Messina, in ricordo di un risultato indelebile, conseguito cinquant’anni fa.