Rosarno. Auto coperta di fango sulla SS18: coltello e 3.500 euro in contanti, denunciato

ROSARNO – Un’auto completamente coperta di fango ha fatto scattare un controllo lungo la Strada Statale 18, in direzione Rosarno, da parte dei carabinieri della Stazione di Gioia Tauro. L’accertamento si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo del posto per porto di oggetti atti ad offendere.

Durante il controllo, i militari hanno notato l’abbigliamento del conducente, riconducibile all’attività venatoria, senza che lo stesso fosse in possesso di alcuna autorizzazione. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, nella borsa del passeggero, un coltello richiudibile in metallo, immediatamente sequestrato.

Nella stessa borsa sono stati trovati anche 3.500 euro in contanti, ora al vaglio degli inquirenti per accertarne la provenienza. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale.